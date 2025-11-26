Portacontainer a energia nucleare potrebbero generare 68 mln di dollari di risparmi annuali ed eliminare gas serra

Le portacontainer a propulsione nucleare hanno il potenziale per eliminare i costi del carburante, ridurre le emissioni di gas serra (GHG) e garantire tempi di transito più rapidi, mantenendo al contempo la sicurezza e la competitività economica.

I risultati provengono da un nuovo rapporto di Lloyd’s Register e LucidCatalyst per Seaspan Corporation Pte. Ltd. Il rapporto esamina il potenziale tecnico, economico e normativo dell’integrazione di piccoli reattori modulari (SMR) nella flotta di portacontainer. LucidCatalyst ha condotto un’analisi completa dei costi e dei benefici per il modello di business di Seaspan e ha sviluppato in collaborazione requisiti che, se soddisfatti, creerebbero un valore significativo.

Per gli operatori navali, le navi a propulsione nucleare eliminano i maggiori costi operativi, fino a 50 milioni di dollari all’anno in carburante bunker e circa 18 milioni di dollari in sanzioni per le emissioni di carbonio.

Secondo l’analisi, una singola portacontainer a propulsione nucleare da 15.000 TEU, che opera a 25 nodi (il 39% più veloce delle navi convenzionali), potrebbe offrire una capacità di carico annua fino al 38% superiore rispetto alle navi alimentate con combustibili convenzionali, grazie a una combinazione di maggiore velocità (che consente 6,3 viaggi di andata e ritorno all’anno contro 5) e di un ulteriore 5% di spazio container grazie all’eliminazione di serbatoi e sistemi di carburante.

Il rapporto evidenzia che tradurre questi requisiti in una rigorosa strategia di approvvigionamento e supply chain basata sui requisiti, attraverso un consorzio intersettoriale, è essenziale per un successo diffuso. Se l’industria si impegnasse ad acquistare più di 1.000 unità in 10-15 anni, si stima che i reattori modulari potrebbero essere prodotti a un costo di 750-1.000 dollari USA per kilowatt, significativamente più economico rispetto alle centrali nucleari convenzionali, e mantenuti entro i normali cicli di bacino di carenaggio delle navi. Ogni unità sarebbe progettata per funzionare per circa cinque anni tra un rifornimento e l’altro, riducendo drasticamente i tempi di fermo e garantendo l’indipendenza dalle reti di rifornimento globali.

Lo studio delinea una tabella di marcia che mostra come le unità di propulsione nucleare prodotte artigianalmente potrebbero raggiungere la prontezza commerciale entro quattro anni dall’avvio di un programma intensivo, con costi totali del sistema inferiori a 4.000 dollari/kW e costi del combustibile inferiori a 50 dollari/MWh. La modellazione di mercato indica un potenziale di assorbimento di 40-90 GW entro il 2050, a seconda dei progressi normativi e dell’adozione da parte dell’industria.

I risultati indicano anche le migliori pratiche per la progettazione di una supply chain competitiva che garantisca profondità di fornitura, concorrenza su prezzi e prestazioni ed eviti il ​​”lock-in” del fornitore, nonché modelli innovativi di leasing di reattori e combustibile che potrebbero aiutare armatori e operatori a gestire i costi iniziali, mantenendo al contempo la sicurezza e la conformità normativa.

Il rapporto costituisce la prima fase di un programma in tre parti. La fase successiva si concentrerà sulla progettazione concettuale e sulla preparazione normativa, incluso il coinvolgimento di cantieri navali, autorità portuali e autorità di regolamentazione nucleare. Una fase finale creerà una roadmap di implementazione dettagliata, delineando la gestione del rischio, la certificazione e le strategie di investimento per l’implementazione su larga scala.

Meg Dowling, Ingegnere Senior – Tecnologia Nucleare e Combustibili Alternativi, Lloyd’s Register, ha dichiarato: “La transizione energetica e le sfide di sostenibilità a lungo termine del trasporto marittimo richiedono soluzioni a lungo termine e scalabili. La propulsione nucleare offre non solo una soluzione decarbonizzata, ma anche un’opportunità economica trasformativa per armatori e noleggiatori. I risultati di questa ricerca ci forniscono solide basi per definire come i sistemi possano essere integrati nella flotta commerciale per fornire un percorso credibile verso un trasporto marittimo sicuro, commercialmente sostenibile e a zero emissioni”.

Peter Jackson, Direttore Tecnico di Seaspan Corporation Pte. Ltd., ha dichiarato: “Nell’ambito dei nostri continui sforzi per individuare percorsi di transizione energetica sicuri e commercialmente sostenibili, abbiamo collaborato con LR e Lucid Catalyst per esplorare la propulsione nucleare per le portacontainer. I reattori modulari di piccole dimensioni (SMR) rappresentano una tecnologia molto interessante che offre diversi vantaggi per armatori e operatori, come delineato in questo rapporto. Naturalmente, ci sono delle sfide da superare, ma sono fiducioso che il lavoro in corso in questo settore e studi come questo consentiranno presto alle portacontainer a propulsione nucleare di operare in modo sicuro, economico e senza emissioni”.

Eric Ingersoll, Managing Partner di LucidCatalyst, ha aggiunto: “La propulsione nucleare trasforma l’economia del trasporto marittimo, non solo le emissioni. La nostra analisi mostra che le portacontainer a propulsione nucleare probabilmente supereranno la concorrenza dei concorrenti alimentati con combustibili convenzionali e green, dominando le loro rotte commerciali grazie a prestazioni superiori senza richiedere green premium. La chiave per sbloccare questo vantaggio è organizzare il mercato attraverso sofisticate strategie di supply chain e tecnologiche. Costituendo un consorzio intersettoriale, possiamo costruire una supply chain reattiva e raggiungere costi di reattore competitivi, rendendo il nucleare la scelta economicamente ottimale sia per gli armatori che per i noleggiatori”.

LR ha guidato gli sforzi del settore per sviluppare i quadri normativi, di sicurezza e di garanzia necessari per la propulsione nucleare in mare. È membro fondatore della Nuclear Energy Maritime Organisation (NEMO) e contribuisce attivamente al programma ATLAS (Atomic Technologies Licensed at Sea) dell’AIEA. Entrambe le iniziative stanno plasmando il panorama normativo globale per il trasporto marittimo nucleare commerciale.

LR ha recentemente pubblicato “Navigare l’energia nucleare nel settore marittimo”, un nuovo documento guida che fornisce la prima tabella di marcia per un utilizzo sicuro e responsabile della tecnologia nucleare nel trasporto marittimo commerciale e nell’industria offshore. Questa guida si basa sul programma di ricerca “Fuel for Thought: Nuclear” di LR, leader del settore, che unisce decenni di esperienza in classificazione, sicurezza e conformità con approfondimenti specialistici in ambito nucleare per fornire un quadro basato su prove concrete per i team di progetto in ogni fase di sviluppo.

