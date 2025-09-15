Pordenone: nasce la scuola dei manager dell’energia, formazione tra rinnovabili e territorio

Un corso di laurea pensato per formare i professionisti della transizione ecologica. È questo l’obiettivo del nuovo percorso in Ingegneria per l’energia sostenibile attivo presso il polo universitario dell’Università di Udine a Pordenone, dove è stato presentato ufficialmente il programma formativo che mira a creare figure capaci di pianificare, gestire e innovare nel campo dell’energia rinnovabile.

L’iniziativa accademica si distingue per un approccio interdisciplinare: integra competenze in ambito metalmeccanico ed energetico, con un occhio attento alle esigenze del territorio. A confermare questo legame concreto, già nel primo anno il corso ha avviato progetti con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e con il Comune di Pordenone, rafforzando l’idea di una didattica applicata, connessa al tessuto produttivo locale e ai temi della sostenibilità.

Il corso è partito con una decina di iscritti, ma le immatricolazioni sono ancora aperte, segnale di un’offerta formativa che punta a crescere in linea con le sfide del futuro energetico nazionale ed europeo.

A fare da cornice alla presentazione anche l’open day del corso in Banca e Finanza, che ha richiamato oltre 110 studenti, segno del crescente interesse per i percorsi universitari attivi nel polo pordenonese.

Tra gli intervenuti alla giornata: Angelo Montanari, delegato del rettore dell’Università di Udine per la sede di Pordenone, Paolo Candotti, presidente del Consorzio Universitario di Pordenone, e Renato Vidoni, professore ordinario di Meccanica applicata alle macchine, che hanno sottolineato l’importanza di una formazione che coniughi alta specializzazione e radicamento territoriale.

