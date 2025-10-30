Ponte sullo Stretto, Pd: “Salvini si occupi delle infrastrutture liguri”

Il Partito Democratico attacca la politica infrastrutturale del governo e chiede al ministro Matteo Salvini di concentrare l’attenzione sulle opere liguri invece che sul Ponte sullo Stretto. In una nota congiunta, la vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera, Valentina Ghio, e il deputato Luca Pastorino, entrambi membri della Commissione Trasporti e Infrastrutture, hanno sottolineato le “gravi carenze del sistema della mobilità nazionale, a partire dalla Liguria”.

Secondo il Pd, progetti come il Ponte sullo Stretto, bocciato dalla Corte dei Conti per costi e fattibilità, distraggono risorse fondamentali. “Pensiamo a migliorare le opere ferme e in forte ritardo nella nostra regione, come la Gronda, il Terzo Valico, l’Aurelia bis spezzina e savonese”, affermano i parlamentari dem.

La nota evidenzia inoltre lo stallo della Pontremolese, del tunnel della Val Fontanabuona e i disagi sulla rete ferroviaria e autostradale ligure, con collegamenti aerei scarsi e costosi. “Salvini batta un colpo e inizi a interessarsi dei veri bisogni del Paese e della Liguria”, concludono Ghio e Pastorino.

Anche in Regione il Pd solleva dubbi sul ruolo della giunta e dei rappresentanti locali: “Il presidente Bucci dov’è? E il viceministro Rixi? Per loro va tutto bene?”, chiede il capogruppo regionale Armando Sanna. Sanna annuncia un’interrogazione alla Giunta per sollecitare il governo a occuparsi delle infrastrutture liguri, tra cantieri, treni in ritardo e collegamenti aerei inadeguati.

