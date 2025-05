Polonia, Hitachi Rail porta l’ETCS Livello 2 sulla linea Varsavia-Radom: via libera alla modernizzazione ferroviaria

Hitachi Rail, in collaborazione con DP System, installerà il sistema europeo di segnalamento digitale ERTMS/ETCS Livello 2 sulla linea ferroviaria Varsavia-Radom, con l’obiettivo di incrementare sicurezza, efficienza e affidabilità del trasporto su rotaia in Polonia. Il progetto, del valore di 85 milioni di zloty (circa 20 milioni di euro), sarà completato entro dicembre 2027.

Tecnologia digitale – Il nuovo sistema ERTMS/ETCS Livello 2 include una combinazione di strumenti avanzati come il Sistema Europeo di Controllo dei Treni (ETCS), la comunicazione GSM-R e soluzioni IT. Questi componenti lavorano in sinergia per garantire una comunicazione continua tra treno, infrastruttura e centri di controllo, permettendo una gestione in tempo reale dei movimenti ferroviari e regolando automaticamente la velocità dei convogli.

Capacità e comfort – Grazie al sistema digitale, i treni potranno circolare a intervalli più ravvicinati senza compromettere la sicurezza. Questo comporterà un aumento della capacità della linea e una riduzione dei tempi di percorrenza, migliorando l’esperienza di viaggio per i passeggeri e ottimizzando il trasporto merci. Le città di Radom, Warka e Piaseczno saranno meglio collegate con Varsavia, favorendo una mobilità più rapida e affidabile.

Componenti chiave – Il progetto prevede l’installazione di due Radio Block Centre (RBC), elementi centrali del sistema ETCS Livello 2, situati presso le Stazioni di Controllo Locale (LCS) di Okęcie e Radom. Hitachi Rail ha già una presenza consolidata in Polonia, dove la tecnologia ETCS 2 è operativa su circa 1.500 km di rete ferroviaria.

Sviluppo continuo – Oltre all’ETCS Livello 2, Hitachi Rail sta implementando anche i sistemi ETCS Livello 1 e il sistema ETCS Limited Supervision, sviluppato in collaborazione con enti polacchi quali l’Associazione degli Ingegneri e dei Tecnici delle Comunicazioni, l’Università Tecnologica di Varsavia e l’Istituto Ferroviario. Questo sistema consente un monitoraggio automatico dei treni e fornisce informazioni dettagliate ai macchinisti, aumentando significativamente i livelli di sicurezza.

Controllo e sicurezza – Hitachi ha già realizzato 24 Stazioni di Controllo Locale in Polonia, di cui 10 commissionate nel 2024. Una delle più avanzate, situata a Białystok, controlla da remoto circa 70 km di linea tra Czyżew e Białystok, dimostrando l’efficienza della gestione digitalizzata del traffico ferroviario.

Strategia industriale – “La Polonia è uno dei mercati chiave in Europa per Hitachi. La nostra ambizione è continuare a crescere e partecipare attivamente alla creazione di una ferrovia moderna, affidabile, digitale e sostenibile”, ha dichiarato Paweł Przyżycki, CEO di Hitachi Rail Poland. L’azienda intende supportare l’intero ecosistema ferroviario polacco con soluzioni integrate, che includono controllo del traffico, segnalamento, sicurezza informatica, alimentazione, trazione e materiale rotabile. Con l’implementazione del sistema ETCS Livello 2 sulla tratta Varsavia-Radom, la Polonia compie un ulteriore passo nella direzione della modernizzazione infrastrutturale, puntando su soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare gli standard europei di sicurezza e interoperabilità.

