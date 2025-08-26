Polonia, a dicembre 2025 la prima asta per l’eolico offshore con capacità fino a 4 GW

La Polonia ha fissato per il 17 dicembre 2025 la sua prima asta per l’assegnazione di capacità eolica offshore, con l’obiettivo di attribuire contratti per un massimo di 4 GW. All’appuntamento parteciperanno operatori internazionali come Equinor e Polenergia, pronti a presentare la domanda di prequalifica per il progetto Bałtyk 1.

I dettagli – Secondo quanto comunicato dall’Ufficio di Regolazione dell’Energia (ERO), la sessione si svolgerà in modalità elettronica sulla piattaforma online dedicata, dalle 8 alle 18 ora locale. Potranno essere ammessi progetti per un totale fino a 4 GW di capacità installata, coperti dal meccanismo di compensazione a saldo negativo.

Le regole – I partecipanti dovranno proporre prezzi dell’elettricità che non superino il valore massimo stabilito dal regolamento del Ministero del Clima e dell’Ambiente, pubblicato il 9 gennaio 2025. L’asta seguirà un formato competitivo, premiando le offerte con i prezzi di vendita più vantaggiosi.

Le tempistiche – I progetti che risulteranno aggiudicatari otterranno un contratto per differenza della durata di 25 anni. Questo schema di sostegno garantirà stabilità economica agli investimenti, favorendo lo sviluppo della produzione offshore nel Paese.

I requisiti – La partecipazione è subordinata al superamento della fase di prequalificazione, gestita direttamente dall’ERO. In questa fase saranno valutati i requisiti dei candidati e la solidità dei progetti proposti, compreso il Bałtyk 1 di Equinor e Polenergia.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.