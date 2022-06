Politica, Rixi torna all'attacco: "Toti nomini un assessore alla Sanità". Via libera alla giunta Bucci: "Ottima e rapida"

di Giorgia Fabiocchi

Parla il numero uno della Lega in Liguria: dalla tenuta del governo Draghi ai rapporti con il governatore. "Il premier dia gli indirizzi ma abbiamo anche un ministro degli Esteri"

Pugni e carezze dal segretario regionale della Lega Edoardo Rixi. I destinatari sono, da una parte la Regione con il suo presidente Giovanni Toti, dall'altra il Comune di Genova con la riconferma del sindaco Marco Bucci. L'on. Rixi, intervenuto nel programma di Telenord 'Primo Piano', ha ribadito l'importanza di nominare un assessore alla Sanità, come richiesto in più di un'occasione.

"Sulla sanità in Liguria, anche dopo il segnale di dimissione del direttore dell'Asl 1 Silvio Falco, secondo me, torno a ribadire anche al presidente Toti, bisogna prendere e fare un assessore alla Sanità - che non sia della Lega, ha rimarcato Rixi - ma che faccia un progetto per la sanità ligure. Perché non si può vivere alla giornata, perdiamo le persone migliori come Profiti, Falco e rimaniamo noi a fare i medici nelle Asl. Questo non è un percorso fattibile".

E sulla nuova giunta, ai blocchi di partenza, del sindaco di Genova Marco Bucci, il segretario della Lega non ha dubbi: "Sono assolutamente soddisfatto, Marco fa bene a partire il prima possibile, dev'essere concreto perché è stato votato per la sua concretezza".