Genoa, domani l'assemblea di Lega per decidere su playoff e playout

di Marco Innocenti

Fra le questioni all'ordine del giorno anche mutualità e diritti tv, oltre al numero delle sostituzioni e dei giocatori in panchina

Si terrà domani, alle ore 11 nella sede della Lega di Serie B in via Rosellini a Milano, la riunione dell'assemblea che sarà chiamata a discutere, fra le altre cose, anche del format della prossima stagione sportiva, a partire dal meccanismo di playoff e playout. All'ordine del giorno, oltre a questo, anche il tema della mutualità 2022/23, dei diritti tv e quello relativo alle nuove norme stabilite dall'Ifab in materia di numero massimo di giocatori da poter portare in panchina e sul numero di sostituzioni effettuabili in ogni partita.