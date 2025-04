Golf protagonista in Liguria con tre eventi: "Liguria Golf Experience Tour 2025", "Golf In Fiore" e "Golf Senza Barriere"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sono stati presentati tre importanti progetti dedicati al golf, che vedranno coinvolti tutti gli otto Circoli di Golf della regione nel corso del 2025. Obiettivo principale far scoprire la magia di questo sport “green” ed inclusivo, promuovendo al contempo l’offerta turistica e le eccellenze paesaggistiche della Liguria. Il primo progetto presentato è il "Liguria Golf Experience Tour 2025", illustrato da Alessandro Piras, Project Manager del circuito, che giunge alla sua seconda edizione. Il tour si svolgerà da maggio a novembre e prevede un totale di 21 tappe, articolate in appuntamenti a 18 buche e a 9 buche.

"Il golf non è solo uno sport, il golf è tante cose insieme - dichiara Piras - il golf è passione, è paura, è rabbia, è gesto atletico, ma anche strategia, come se fosse una partita a scacchi. Una passeggiata in posti stupendi in mezzo alla natura e la cosa bella del nostro tour è che tutto questo riusciamo a farlo in otto posti stupendi, che sono i circoli della nostra regione." L’iniziativa mira a valorizzare il territorio ligure, offrendo agli appassionati e ai loro accompagnatori l’opportunità di ammirare panorami mozzafiato e di gustare le prelibatezze tipiche della regione, grazie anche alla collaborazione di rinomati partner locali come Biscottificio Grondona, Panificio Tossini e Olio Raineri.

Tra i tanti partner che hanno reso possibile questo evento, spicca il main sponsor BPER Banca Private Cesare Ponti, il cui supporto è stato fondamentale per la realizzazione del progetto: "Siamo vicini al golf, tra l'altro, perché il golf interpreta quegli aspetti che sono tipici nostri, del nostro mestiere - dice Mauro Re, Executive Liguria e Piemonte BPER Banca Cesare Ponti - dove c'è una grande attenzione alla competitività sicuramente, ma anche alla precisione. Vogliamo essere precisi nello svolgere l'attività di gestione dei patrimoni, in senso più allargato possibile. Il golf è una grande passione che coinvolge tanti nostri clienti e per questo ci troviamo con piacere vicini a questo tipo di iniziativa."

"Il primo evento è il circuito Liguria Golf Experience - spiega Roberto Damonte ,Delegato Regionale della Federazione Italiana Golf - che è una sorta di campionato tra i campi da golf della Liguria, la seconda iniziativa, tipicamente turistica, è Golf in Fiore e quindi la realizzazione di un putting green dentro l'Euroflora, il terzo evento, ma non per importanza, rappresenta il tentativo di trasformare la Liguria in un centro di eccellenza per la pratica del golf paralimpico."

Il secondo progetto, "Golf In Fiore", ideato da Andrea Baghino, si propone di promuovere il golf in occasione della manifestazione di Euroflora, che si terrà a Genova dal 24 aprile al 4 maggio 2025. Durante Euroflora, non saranno protagonisti solo le piante e i fiori, ma anche il golf, grazie a un percorso espositivo allestito nel Piazzale Kennedy. In questo spazio sarà predisposto un putting green dove i visitatori potranno testare le proprie abilità e scoprire le promozioni attivate dai Circoli liguri per avvicinare nuovi aspiranti golfisti.

Il terzo progetto, intitolato “Golf Senza Barriere”, è stato annunciato da Dario Della Gatta, neo nominato Presidente del Comitato Paralimpico Regione Liguria. Questa iniziativa vuole dimostrare che il golf è uno sport inclusivo, in cui atleti con disabilità e normodotati possono competere in condizioni di parità.

"Ci sarà modo davvero di poter far comprendere quanto il golf sia importante soprattutto per gli obiettivi e i valori che vogliamo andare a comunicare con quest'anno in particolare - aggiunge Simona Ferro, assessore allo Sport di Regione Liguria - quindi gli sport all'aria aperta, gli sport green, il rispetto della sostenibilità e soprattutto la promozione del territorio grazie a queste manifestazioni sportive."

Un elemento di innovazione introdotto quest’anno è il lancio di un’ app dedicata, disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play, che fornirà informazioni utili sui Circoli e sul territorio. Inoltre, attivando la Liguria Golf Experience Member Card, i golfisti di tutto il mondo potranno accedere a numerose promozioni, contribuendo a incrementare il flusso di turismo golfistico durante tutto l’anno,

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.