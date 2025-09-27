Politica: Claudio Scajola torna in Forza Italia, "Non mi sono mai allontanato". Carlo Bagnasco: "Segnale importante sia locale che nazionale"

Claudio Scajola, attualmente sindaco di Imperia, torna ufficialmente in Forza Italia, il partito di cui è stato per anni uno dei protagonisti più influenti, soprattutto durante la lunga stagione politica guidata da Silvio Berlusconi. L’annuncio è arrivato oggi dal palco della tre giorni nazionale di Forza Italia a Telese Terme, segnando un passaggio simbolico e politico rilevante per il movimento azzurro.."Non mi sono mai allontanato da voi, ho sempre votato e lavorato per forza Italia, ma oggi, con convinzione mi iscrivo di nuovo al partito in cui credo", ha annunciato lo stesso ex ministro e sindaco di Imperia, dal palco di 'Libertà', la festa del partito azzurro a Telese Terme (Benevento). Scajola, storico coordinatore azzurro, ha ripercorso la storia di FI, commuovendosi a tratti nel ricordare gli anni con Silvio Berlusconi e la costruzione del partito, è ha sottolineato "l'essenzialità di un movimento centrista ed equilibrato in questo momento storico". "Per continuare a crescere - ha spiegato -, è necessario avere chiari i riferimenti di Forza Italia: quelli del liberismo, del garantismo, del cristianesimo, dell'atlantismo e dell'europeismo, che mettono le persone al centro". "La riforma della giustizia è una nostra vittoria", ha sottolineato Scajola, ricordando il merito di Berlusconi che indicò la rotta."Il partito è vivo", ha aggiunto, "i ragazzi del movimento giovanile, guidati da Simone Leoni, sono coraggiosi e stanno aprendo strade con vitalità. Sotto l'egida equilibrata di Antonio Tajani, il partito cresce".

Figura storica del centrodestra italiano, attuale capofamiglia dei "Kennedy di Imperia" come si dice in ragione della storia istituzionale della famiglia, Scajola è stato una delle colonne portanti della prima Forza Italia. Originario di Imperia, dove ricopre attualmente il ruolo di sindaco e presidente della Provincia, è stato più volte ministro nei governi Berlusconi, con deleghe agli Interni, all’Industria e allo Sviluppo economico. È stato anche coordinatore nazionale del partito nei primi anni 2000, contribuendo in modo determinante all’organizzazione territoriale e alla crescita elettorale di Forza Italia. Dopo un periodo di distacco dalla scena politica nazionale, durante il quale ha mantenuto un forte radicamento locale, il suo ritorno al partito segna un nuovo capitolo del suo lungo percorso politico.

Ad accogliere con entusiasmo il suo rientro è Carlo Bagnasco, segretario regionale di Forza Italia Liguria, che ha commentato così: "Accogliamo con grande soddisfazione l’annuncio di Claudio Scajola, che oggi ha ufficializzato la sua adesione a Forza Italia dal palco della tre giorni nazionale in corso a Telese Terme. Il suo ritorno rafforza la nostra comunità politica e rappresenta un segnale importante di unità e di fiducia per il futuro del nostro movimento, in Liguria e a livello nazionale".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.