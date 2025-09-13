PNRR, polemica a Genova, Piciocchi: "Dichiarazioni della sindaca sui fondi imbarazzanti”

Le recenti affermazioni della sindaca Salis, secondo cui i fondi del PNRR sarebbero stati in parte “sprecati” dalla precedente amministrazione, hanno sollevato forti critiche. Dall’opposizione si sottolinea come tali dichiarazioni manchino di fondamento e rischino di confondere i cittadini sul reale utilizzo delle risorse europee.

Norme – I fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non possono essere destinati a semplici interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. La normativa europea li vincola invece a progetti di rigenerazione urbana, innovazione e sviluppo strutturale.

Progetti – A Genova, con il PNRR sono stati avviati interventi importanti su più aree della città: dal centro storico a Sampierdarena, dal Campasso alla Val Polcevera, fino a Sestri Ponente. “Attribuire sprechi al passato significa ignorare il quadro normativo e i risultati già ottenuti”, sottolinea Pietro Piciocchi.

Accuse – Nel mirino, piuttosto, la gestione attuale. Si denunciano ritardi significativi nell’apertura dei cantieri, rinunce a progetti già finanziati con conseguente restituzione delle risorse, oltre a penali da pagare per inadempienze. Una serie di criticità che, secondo chi contesta la sindaca, rischiano di compromettere l’efficacia del PNRR in città.

Richiesta – Nelle prossime settimane, Piciocchi annuncia che presenterà un’interrogazione per ottenere chiarimenti sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati. “Non possiamo permettere che il silenzio e l’inerzia calati con il cambio di amministrazione mettano a rischio investimenti fondamentali”, afferma.

