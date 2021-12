Pnrr, Cavo: "Alla cultura la missione di rigenerazione del territorio"

di Marco Garibaldi

Oltre 20 milioni destinati alla Liguria. L'assessore regionale: "La cultura diventa rigenerazione del territorio anche nella misura dell'architettura rurale"

"Il Pnrr affida alla cultura una missione di rigenerazione del territorio anche dal punto di visto di rivitalizzazione e occupazione".

A dirlo Ilaria Cavo, assessore alla Cultura e coordinatrice della commissione Cultura delle Regioni, nel corso del convegno dedicato al Pnrr, che si è svolto al Palazzo Ducale di Genova che ha ricordato come questo sia connesso con la misura dedicata alla rigenerazione dei borghi, per circa 1 miliardo a livello nazionale suddiviso tra un primo bando, che prevede 20 milioni per un borgo per ogni regione e un secondo, allargato a più borghi, di circa 580 milioni.

"La cultura diventa rigenerazione del territorio anche nella misura dell'architettura rurale - ha ricordato Cavo - con oltre 20 milioni destinati alla Liguria, che prevede misure per immobili dell'architettura rurale vincolati e una per quelli che hanno oltre 70 anni di vita".

Il lavoro della commissione cultura ha ampliato i margini di intervento sul territorio anche per la misura dell'accessibilità ai musei portando la quota destinata ai musei non statali dal 10% al 50% dei finanziamenti disponibili".

"Per quanto riguarda la missione Istruzione - aggiunge Ilaria Cavo - c'è un finanziamento di 1 miliardo e mezzo per gli ITS, che prevede l'attivazione di 28 corsi, i finanziamenti del Duale he interesseranno circa 700 studenti. Una voce del PNRR, infine, riguarda poi la riforma dell'Orientamento: proprio qui è stata elaborata la 'Carta di Genova dell'orientamento' fatta propria dalla Conferenza dei Presidenti e ora nelle mani del Ministro che ne ha già anticipato la condivisione e valorizzazione".