Pnrr, Ferro: "Avremmo una spinta propulsiva nell'edilizia scolastica"

di Marco Garibaldi

L'assessore regionale allo sport: "Previsto l'abbattimento di molte barriere architettoniche delle palestre e la riqualificazione di impianti sportivi scolastici"

"Con l'immissione nel meccanismo della pubblica amministrazione dei 'Mille Esperti' abbiamo la possibilità di innovare in un settore, quello della Pubblica Amministrazione, che da troppi anni assiste ad un depauperamento delle proprie risorse umane".

A dirlo, nel corso dell'incontro sul Pnrr che si è tenuto a Palazzo Ducale, l'assessore al personale, allo Sport e alle pari opportunità Simona Ferro.

"Nel settore sportivo avremmo una spinta propulsiva nell'edilizia scolastica con l'abbattimento di molte barriere architettoniche delle palestre e la riqualificazione di impianti sportivi scolastici. Potremmo avere una legge per l'equiparazione retributiva che contribuirebbe a fare un grande salto in avanti in termini di pari opportunità e, con l'ingresso degli esperti potremmo dare un impulso alla PA soprattutto nei confronti di piccoli Comuni che hanno affrontato in prima linea l'emergenza pandemica".