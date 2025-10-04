Plenitude porta a Catania la “Casa del Futuro”: energia green in realtà virtuale
di R.S.
Sarà possibile partecipare a un gioco interattivo a premi, con l’estrazione finale di un tablet Samsung
Dal 7 all’11 ottobre, al Centro Commerciale Porte di Catania, arriva il tour nazionale di Plenitude dedicato all’energia rinnovabile. I visitatori, guidati dai “coach dell’energia”, potranno vivere un’esperienza immersiva in realtà virtuale, esplorando una casa smart alimentata da fotovoltaico e scoprendo come migliorare efficienza e autonomia energetica.
Inoltre, sarà possibile partecipare a un gioco interattivo a premi, con l’estrazione finale di un tablet Samsung.
Catania è una delle 15 tappe del roadshow nazionale partito da Bergamo. Info e dettagli sul sito di Plenitude.
