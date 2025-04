Più imprese chiedono supporto, boom di richieste allo sportello della Camera di Commercio

Un numero sempre più alto di imprese già attive si rivolge allo Sportello di Sostegno alla Competitività della Camera di Commercio per affrontare le sfide del mercato e rilanciarsi. Nel 2024 il servizio, co-finanziato dalla Fondazione Carige e gestito dal Centro Ligure Produttività, ha superato quota 1050 utenti, di cui 130 già operativi e in cerca di un percorso di rinnovamento, segnando un aumento del 50% rispetto all’anno precedente.

Affluenza crescente – I dati presentati alla Camera di Commercio indicano una domanda stabile da parte di chi desidera aprire una nuova impresa (855 utenti), ma in forte espansione quella da parte di titolari d’azienda e lavoratori autonomi in attività, saliti da 85 a 130 in un solo anno. Si tratta in gran parte di micro o piccole imprese che cercano un affiancamento concreto per affrontare i nodi burocratici e trovare strumenti per migliorare competitività e sostenibilità economica.

Servizio continuativo – Attivo 12 mesi l’anno, con 40 ore settimanali tra consulenze in presenza e da remoto, lo sportello offre percorsi personalizzati e momenti formativi per accompagnare i progetti imprenditoriali in ogni fase, dall’idea alla crescita. La sede è al piano ammezzato del Palazzo della Borsa Valori di Genova, con accesso su appuntamento.

Parole istituzionali – A illustrare il bilancio del servizio è stato il presidente del Centro Ligure Produttività, Massimiliano Spigno: «Il mercato del lavoro richiede una capacità sempre maggiore di sapersi destreggiare tra servizi e opportunità non sempre chiare a chi ha progetti imprenditoriali: gli stessi dati presentati oggi evidenziano come sia sempre più necessaria la presenza di un’attività come quella dello Sportello che non soltanto aiuti a concretizzare quella che spesso è soltanto un’idea ma riesca a supportarne la crescita e la buona salute nel tempo».

Collaborazione – Il presidente della Fondazione Carige, Lorenzo Cuocolo, ha sottolineato l’efficacia della sinergia con la Camera di Commercio, evidenziando l’obiettivo condiviso di favorire la nascita di nuove attività e rendere il tessuto produttivo più dinamico. Sulla stessa linea anche Marco Casarino, segretario generale della Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, che ha richiamato il ruolo strategico del sistema camerale nel rafforzare le economie locali.

Esempi virtuosi – Tre imprese nate o rilanciate grazie allo sportello sono state presentate in un dialogo tra il direttore de Il Secolo XIX, Michele Brambilla, e il segretario generale della Camera di Commercio di Genova, Maurizio Caviglia. Si tratta di Archiverde, società fondata da due under 35 specializzata in architettura green per esterni; Tamashi, ristorante giapponese che unisce tradizione culinaria e innovazione; e DOPE Aerospace, un’associazione di studenti che crea un ponte tra mondo accademico e grandi aziende dell’aerospazio, contribuendo a colmare il divario tra domanda e offerta di competenze nel settore.

Gestione operativa – Il servizio è affidato al Centro Ligure Produttività, agenzia del sistema camerale dedicata alla formazione, alla creazione d’impresa e alla consulenza specializzata. Gli appuntamenti si possono fissare telefonicamente al numero 010 55087207.

