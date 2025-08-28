Più collegamenti ferroviari tra Germania e Polonia: da dicembre potenziati i servizi di lunga percorrenza

Dal 14 dicembre 2025 aumenteranno in modo significativo i collegamenti ferroviari tra Germania e Polonia. Deutsche Bahn e PKP Intercity porteranno i servizi di lunga percorrenza a 17 collegamenti diretti giornalieri, rispetto agli attuali 11, con frequenze più ravvicinate tra Berlino e Varsavia e nuove tratte verso la Polonia meridionale e il confine con l’Ucraina.

Aumento dei servizi – La domanda crescente di viaggi transfrontalieri ha spinto le due compagnie ferroviarie a incrementare di oltre il 50% l’offerta. I passeggeri potranno contare su una cadenza di circa due ore tra le capitali Berlino e Varsavia grazie all’introduzione di una settima coppia di treni.

Dichiarazioni – “Vogliamo espandere significativamente il traffico ferroviario tra Germania e Polonia. I nuovi collegamenti con la Polonia meridionale e con il confine ucraino hanno grande rilevanza economica e politica”, ha affermato Michael Peterson, membro del consiglio di DB. “Registriamo un forte interesse per i collegamenti diretti da e per Berlino, e ci aspettiamo lo stesso per le nuove destinazioni”, ha aggiunto Janusz Malinowski, CEO di PKP Intercity.

Nuove tratte – Il collegamento Lipsia-Breslavia-Cracovia verrà rilanciato con due treni quotidiani per direzione, uno dei quali esteso fino a Przemysl, città al confine con l’Ucraina. Per chi parte da Monaco, Norimberga o Francoforte i tempi di viaggio verso Breslavia si ridurranno di circa due ore grazie a coincidenze ottimizzate a Lipsia.

Treni notturni – L’offerta comprenderà anche un nuovo Eurocity notturno Berlino-Przemysl via Cracovia e Berlino-Chelm via Varsavia. Inoltre il treno notturno Monaco-Varsavia “Chopin” sarà potenziato con carrozze aggiuntive fino a Przemysl.

Tempi di percorrenza – La tratta Lipsia-Breslavia sarà percorribile in circa tre ore e mezza, mentre il collegamento diretto Berlino-Varsavia coprirà i 570 chilometri senza fermate intermedie, con servizi Eurocity ecologici e confortevoli.

