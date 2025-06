Pinzano e Turati dominano il 41° Rally della Lanterna: Silvia Salis premia i vincitori sul podio

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Corrado Pinzano e Mauro Turati sono i trionfatori del 41° Rally della Lanterna, valido per il Trofeo Rally Asfalto. A bordo della Skoda Fabia RS gommata Pirelli e preparata da PA Racing per il New Driver’s Team, il duo ha imposto un ritmo inavvicinabile, vincendo cinque delle sette prove speciali e gestendo la gara con sicurezza dall’inizio alla fine.

La lotta per il podio e il colpo di scena finale - Il secondo posto è stato assegnato solo all’ultima prova speciale, a causa dell’uscita di strada di Alessandro Re e Marco Vozzo (Skoda Fabia RS – FP Sport), in piena lotta con Jacopo Araldo e Daniele Araspi (Skoda Fabia RS – Meteco Corse). Questi ultimi hanno approfittato dell’errore per chiudere secondi a 15”9 dai vincitori. Terzo gradino del podio per Simone Miele e Luca Beltrame (Bluthunder Racing), anch’essi su Skoda Fabia RS, staccati di quasi un minuto.

Andreucci penalizzato da problemi tecnici - Quarto posto per Paolo Andreucci e Massimo Daddoveri (Citroen C3 – RO Racing), rallentati da problemi di perdita di potenza per tutta la giornata. Il campione toscano, calzato con pneumatici MRF, ha comunque portato a termine la gara dimostrando grande esperienza. In quinta posizione i liguri Michele Guastavino e Laura Bottini (Skoda Fabia – New Racing For Genova), protagonisti di una prestazione costante e veloce sulle strade di casa.

La top ten e il duello tra le due ruote motrici - Sesta piazza per Fabio Federici ed Erika Badinelli (Skoda Fabia RS – Lanterna Corse Rally Team), seguiti da Massimo Marasso e Tiziano Pieri (Skoda Fabia – Turismotor’s). Emozionante il finale nella categoria due ruote motrici: Davide Nicelli e Martina Bertelegni (Peugeot 208 Rally4 – Pintarally) conquistano l’ottava posizione assoluta e la vittoria di categoria, superando sull’ultima prova Matteo Garbarino e Simone Bottino (Peugeot 208 Rally4 – New Racing For Genova), noni. Chiudono la top ten Elio Minetti e Maurizio Bertolotti su Skoda Fabia (Romazzana Rally Team).

N5: vittoria per Ravanelli e Handel - Tra le vetture N5 si impongono Devis Ravanelli e Fabrizio Handel su Citroen DS3 della Pintarally Motorsport, che vincono il Trofeo N5 Italia Asfalto. Completano il podio Milko Pini e Claudia Chiusole su Ford Fiesta (Collecchio Corse) e David Bizzozero con Denis Tosetto su Citroen DS3 (La Superba).

Memorial Massimo Meli a Ennio Bini - Il Memorial Massimo Meli, dedicato al compianto organizzatore del Rally della Lanterna, è stato assegnato a Ennio Bini, primo conduttore Over 55 classificato con licenza ACI Genova. Un riconoscimento sentito che celebra la passione e la dedizione di Meli per il motorsport ligure e nazionale.

La festa in Piazza della Vittoria - L’arrivo dei concorrenti in Piazza della Vittoria a Genova è stato accolto calorosamente dal pubblico e dalla sindaca Silvia Salis. L’ex atleta olimpica ha premiato i vincitori, sottolineando l’importanza del rally per la valorizzazione dell’entroterra ligure e per il turismo sportivo della città.

Un’organizzazione impeccabile nonostante le difficoltà - Soddisfazione per gli organizzatori della Lanternarally, guidati da Marco Gallo e dall’Automobile Club di Genova, che hanno dovuto affrontare un cambio di data forzato a causa dei play-out di Serie B tra Sampdoria e Salernitana. Il supporto delle autorità locali e delle forze dell’ordine ha reso possibile lo svolgimento regolare dell’evento, confermandone l’importanza strategica per il territorio.

Le ultime due prove: Portello e Brugneto - PS6 Portello (13,68 km): Pinzano ha gestito il vantaggio, segnando un tempo di 10’02”8. Araldo è a soli sei decimi, seguito da Re a 2”6 e Miele a 5”6. Buon quinto tempo per Guastavino, seguito da Andreucci, Federici e Minetti.

PS7 Brugneto (24,21 km): Araldo conquista la speciale in 16’11”1, mentre Pinzano amministra. L’uscita di strada di Re cambia il volto del podio, con Miele che sale al terzo posto. Andreucci e Guastavino completano le prime cinque posizioni di tappa.

