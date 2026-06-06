Pieve di Teco: il paese degli scarponi per gli Alpini, ecco come comprare quelli giusti
di Gilberto Volpara
Il consiglio a Benvenuti in Liguria alla presenza dell'assessore Alessandro Piana
Pieve di Teco, storicamente, rappresenta il paese degli scarponi rimandando ai decenni in cui gli artigiani locali li fabbricavano per gli Alpini. Ora, i tempi sono differenti, ma nello splendido borgo imperiese c'è ancora un signore in grado di ripristinarli e ricordare quelle epoche in cui i predecessori erano impegnati notte e giorno.
Oggi, quali sono i consigli per acquistare uno scarpone da montagna alla vigilia delle escursioni estive che, poi, non faccia male e si conservi a lungo? Ecco le risposte alla presenza dell'assessore regionale Alessandro Piana.
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