Attualità

Pieve di Teco: il paese degli scarponi per gli Alpini, ecco come comprare quelli giusti

di Gilberto Volpara

Il consiglio a Benvenuti in Liguria alla presenza dell'assessore Alessandro Piana

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Pieve di Teco, storicamente, rappresenta il paese degli scarponi rimandando ai decenni in cui gli artigiani locali li fabbricavano per gli Alpini. Ora, i tempi sono differenti, ma nello splendido borgo imperiese c'è ancora un signore in grado di ripristinarli e ricordare quelle epoche in cui i predecessori erano impegnati notte e giorno.

 

Oggi, quali sono i consigli per acquistare uno scarpone da montagna alla vigilia delle escursioni estive che, poi, non faccia male e si conservi a lungo? Ecco le risposte alla presenza dell'assessore regionale Alessandro Piana

 

 

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