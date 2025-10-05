Pieve di Teco, cacciatore precipita in un burrone: trasportato al Santa Corona in elicottero

PIEVE DI TECO (Imperia) - Un cacciatore di circa 70 anni è rimasto seriamente ferito, dopo essere precipitato in un burrone, nel pomeriggio, mentre stava percorrendo un sentiero boschivo, sulle alture di Pieve di Teco, nell'immediato entroterra di Imperia. Stando a quanto finora ricostruito, sarebbe rotolato per una ventina di metri, riportando un trauma cranico e uno agli arti inferiori.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 con i vigili del fuoco e il soccorso alpino e speleologico. E' stato allertato anche l'elisoccorso Grifo, la cui equipe medica ha verricellato l'uomo, portandolo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove i medici stanno valutando le sue condizioni. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente.





