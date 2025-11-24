Pietra Ligure, le iniziative nella giornata contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel giorno in cui, nel 1960, furono torturate, violente e uccise le tre sorelle Mirabal, è un pungolo per sensibilizzare e informare sulla violenza che subiscono le donne.





Una violenza che ha molti volti. Una violenza a volte subdola, ambigua, travestita.





Per non dimenticare mai e ricordarci sempre, per non restare indifferenti, ogni giorno e ogni volta che ci passiamo davanti, di Janira che, per noi, riassume tutti i volti di tutte le donne che hanno subito e subiscono una qualsivoglia violenza.





Il Comune di Pietra Ligure celebra la “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne” con due momenti di riflessione: alla mattina, alle ore 9:30 in piazza La Pietra, raccogliendoci come ogni anno intorno alla Panchina Rossa di Janira e al pomeriggio, alle ore 18:00 nella Sala Consiliare “Augusto Rembado”, con Marta Stella che presenta il suo libro “Clandestine. Il romanzo delle donne”.

