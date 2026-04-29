Pier Silvio Berlusconi festeggia a Portofino e dona 50 pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà-VIDEO

Festa in piazzetta a Portofino e un gesto concreto di solidarietà: Pier Silvio Berlusconi ha celebrato i suoi 57 anni donando 50 pacchi alimentari a famiglie bisognose di Rapallo.

Festa – Una serata semplice ma partecipata ha fatto da cornice al compleanno di Pier Silvio Berlusconi, celebrato nella piazzetta di Portofino insieme alla compagna Silvia Toffanin, amici e rappresentanti istituzionali locali. Tra i presenti anche il sindaco Matteo Viacava, il consigliere regionale Carlo Bagnasco e la sindaca di Rapallo Elisabetta Ricci. Un brindisi, la torta e un clima informale hanno caratterizzato l’evento, lontano da eccessi e riflettori.

Parole – Nel suo intervento, Berlusconi ha sottolineato il valore personale e simbolico della giornata: “Ringrazio il mio papà a cui devo tutto e sono fortunato perché ho una famiglia meravigliosa, in salute Silvia, Sofia e Lorenzo”. Poi il riferimento al territorio ligure: “Portofino è uno dei posti più belli del mondo, ma soprattutto le persone sono di grande valore e io tengo a tutti, qui c'è il valore della tradizione e del lavoro”. Un ringraziamento sentito rivolto alla comunità: “Non è un grazie di cortesia, è gratitudine vera”.

Solidarietà – Il momento più significativo è arrivato con la consegna di 50 pacchi alimentari alla sindaca di Rapallo, destinati ad altrettante famiglie in difficoltà. Un gesto concreto che ha dato un segnale di attenzione al territorio e alle fragilità sociali, trasformando una ricorrenza privata in un’occasione di aiuto.

Legame – Berlusconi ha ribadito il forte rapporto con la Liguria: “Grazie a Portofino, a Rapallo, a Santa, alla Liguria. Vi voglio veramente tantissimo bene”. Parole che confermano un legame consolidato negli anni con il territorio e i suoi abitanti.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.