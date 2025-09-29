Pier Paolo Greco (Liguria Digitale) riconfermato vicepresidente di Euritas: l'Italia resta al vertice della governance digitale europea

L’Italia consolida la sua presenza ai vertici della trasformazione digitale pubblica europea: Pier Paolo Greco, amministratore unico di Liguria Digitale, è stato riconfermato vicepresidente di Euritas, l’associazione europea che riunisce i principali fornitori pubblici di servizi informatici.

La rielezione è avvenuta in occasione del General Committee dell’organizzazione, svoltosi a Bruxelles, nel quale è stato rinnovato anche il Management Board. La conferma di Greco rafforza la posizione strategica della Liguria e dell’Italia nella definizione delle politiche europee per la digitalizzazione dei servizi pubblici.

La settimana è stata particolarmente significativa per Euritas, che il 25 settembre ha ospitato il Summit 2025, un momento di confronto diretto con la Commissione Europea sui temi chiave della digitalizzazione. Al centro del dibattito, l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei sistemi pubblici e la necessità di garantirne trasparenza, affidabilità e una governance responsabile.

"È sempre più evidente che la resilienza delle infrastrutture digitali non dipende solo dalla tecnologia, ma anche dalla cultura organizzativa e dalla cooperazione tra gli attori pubblici europei" è stato il messaggio condiviso durante l’evento.

Il Summit ha ribadito l'importanza di un futuro digitale basato su valori comuni, sicurezza e attenzione ai cittadini, sottolineando il ruolo cruciale di organismi come Euritas nel favorire un ecosistema pubblico affidabile e innovativo.

Con la riconferma di Greco, Liguria Digitale si conferma un attore di riferimento nel panorama europeo, a dimostrazione della crescente centralità del territorio ligure nei processi di innovazione tecnologica e governance pubblica digitale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.