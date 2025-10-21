Pier Fortunato Zanfretta a Scignoria!: "Gli ufo mi hanno promesso che si faranno vedere"
di Gilberto Volpara
L'ex metronotte Pier Fortunato Zanfretta è tornato a parlare dei presunti avvistamenti degli ufi risalenti al trennio tra il 1978 e il 1981 nei dintorni di Torriglia (nella foto), entroterra alle spalle del capoluogo ligure. L'ha fatto nel corso di Scignoria! ossia la trasmissione del giovedì sera di Telenord legata alla valorizzazione della lingua genovese.
Accanto al professor Franco Bampi ha spiegato che i contatti, per lui, proseguono tutt'oggi e lo stesso Zanfretta avrebbe ottenuto una promessa dagli ufo: "Mi hanno garantito che si faranno vedere. Quando succederà, potrò togliermi molte soddisfazioni da una storia che ha segnato la mia vita. Oggi, a chi non mi crede dico pazienza. Ma, per anni, ho subito umiliazioni e non ha mai guadagnato una lira da questi racconti".
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:scignoria! zanfretta ufo
Condividi:
Altre notizie
Influenza, scattata in Liguria la campagna di vaccinazione, a Telenord Giacomo Zappa (Asl3) fa il punto
21/10/2025
di Maurizio Michieli
Telenord a Nervi: riapre il Castello in passeggiata, torna operativa la sede Anpi
21/10/2025
di Redazione
Telenord incontra il Municipio VII: obiettivo salvare il Club Vela Pegli
21/10/2025
di Anna Li Vigni - Katia Gangale
I problemi del centro storico a Telenord: presidente Cosso illustra prospettive del 'Forum permanente di confronto'
21/10/2025
di Carlotta Nicoletti - Katia Gangale
Nascite ai minimi storici: Liguria tra le regioni con più nati da famiglie con almeno un genitore straniero
21/10/2025
di Stefano Rissetto
Forum 'Lavoro e Futuro' di Telenord: la storia dell'ultimo artigiano dei gozzi a Portofino
21/10/2025
di Gilberto Volpara