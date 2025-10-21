Pier Fortunato Zanfretta a Scignoria!: "Gli ufo mi hanno promesso che si faranno vedere"

L'ex metronotte Pier Fortunato Zanfretta è tornato a parlare dei presunti avvistamenti degli ufi risalenti al trennio tra il 1978 e il 1981 nei dintorni di Torriglia (nella foto), entroterra alle spalle del capoluogo ligure. L'ha fatto nel corso di Scignoria! ossia la trasmissione del giovedì sera di Telenord legata alla valorizzazione della lingua genovese.

Accanto al professor Franco Bampi ha spiegato che i contatti, per lui, proseguono tutt'oggi e lo stesso Zanfretta avrebbe ottenuto una promessa dagli ufo: "Mi hanno garantito che si faranno vedere. Quando succederà, potrò togliermi molte soddisfazioni da una storia che ha segnato la mia vita. Oggi, a chi non mi crede dico pazienza. Ma, per anni, ho subito umiliazioni e non ha mai guadagnato una lira da questi racconti".

