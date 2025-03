Piciocchi porta la Giunta a Sestri Ponente: sicurezza, cultura e Fincantieri al centro dei lavori

Per chi ha poco tempo

1️⃣ La giunta comunale ha incontrato le associazioni locali per discutere di cultura, sicurezza e progetti futuri

2️⃣ Annunciata l’estensione degli orari delle biblioteche, nuovi eventi e interventi per Fincantieri

3️⃣ Piciocchi rassicura su Iren: “Genova non perde peso nella governance”

La notizia nel dettaglio

Il vicesindaco reggente di Genova, Pietro Piciocchi ha guidato la giunta itinerante che oggi ha fatto tappa a Sestri Ponente, affrontando temi centrali per la città: sicurezza, cultura, industria. Durante l’incontro con associazioni e cittadini, Piciocchi ha ribadito l’importanza di Sestri Ponente, definendola “una vera città” che merita rispetto e investimenti.

Biblioteche e cultura – L’amministrazione ha annunciato l’estensione degli orari di apertura della biblioteca Bruschi Sartori, seguendo il modello già applicato in altre strutture cittadine. “Ci siamo impegnati per garantire più accessibilità ai luoghi di cultura” ha affermato Piciocchi. Durante l’incontro con le associazioni culturali locali si è parlato anche della recente riapertura del Teatro Verdi e del Teatro Acropolis. Un sopralluogo a Villa Rossi ha permesso di approfondire le attività delle associazioni impegnate nel sociale.

Sicurezza urbana – Piciocchi ha riconosciuto i problemi legati al decoro e alla sicurezza ma ha evidenziato i risultati ottenuti grazie all’impegno del Comune. “Non disconosciamo i problemi, ma i cittadini hanno riconosciuto i progressi fatti nella riduzione degli episodi di degrado” ha dichiarato. Ha inoltre sottolineato il ruolo delle due squadre di vigili di quartiere attive sul territorio.

Eventi e città policentrica – Con il Civ di Sestri Ponente si è discusso della strategia per valorizzare l’identità policentrica di Genova. “Porteremo qui la Design Week e un’esposizione di Euroflora” ha annunciato Piciocchi, confermando l’attenzione dell’amministrazione per la promozione culturale nelle diverse zone della città.

Il futuro di Fincantieri – Un tema centrale è stato il destino di Fincantieri, definito “il cuore industriale di Genova”. Piciocchi ha ribadito l’importanza di rendere il cantiere di Sestri Ponente il più grande del Mediterraneo, lavorando per armonizzarlo con il territorio. Ha affrontato il problema contingente dei lavori per il ribaltamento a mare, che stanno causando disagi ai residenti, assicurando che il Comune sta valutando interventi e indennizzi. “Abbiamo preso la questione molto seriamente” ha spiegato. Sul lungo periodo, il Master Plan guiderà il riassetto dell’area, coinvolgendo la popolazione in un percorso partecipato.

Delibere approvate – La giunta, che ha ovviamente affrontato anche temi esterni a Sestri Ponente, ha tra le altre cose adottato due delibere complementari: una relativa all’acquisto dell’area Facchini di Rivarolo e l’altra riguardante l’approvazione del Master Plan per la sua riqualificazione. È stato inoltre avviato un protocollo per la sperimentazione dell’intelligenza artificiale sui bus Amt, che permetterà a una telecamera di segnalare automaticamente ad Amiu la presenza di rifiuti ingombranti nelle strade.

Scenario politico e azionariato Iren – Piciocchi ha commentato anche il ruolo dell’ex assessore Ilaria Cavo, associata da fonti di stampa a una possibile candidatura alle comunali, elogiandone l’impegno: “La vedo molto attiva nei dibattiti, sta difendendo la nostra causa con grande ardore. Se ha voglia di dare una mano, ben venga”. Sulla recente scalata azionaria di Torino in Iren, ha rassicurato: “E' una prospettiva ammessa dai patti di sindacato e non cambia nulla nella governance. Genova resta alla pari con Torino e Reggio Emilia, senza alcun indebolimento”. Ha inoltre spiegato che la governance della società rimarrà equamente distribuita tra i tre comuni azionisti e che eventuali fluttuazioni di quote non avranno impatti sulla gestione.

CPR a Genova? – Piciocchi ha escluso la possibilità dell’apertura di un centro di permanenza per il rimpatrio in città: “Nessuno dal Ministero dell’Interno ci ha chiesto nulla”.

