Piciocchi: "Opposizione costruttiva per il bene di Genova, mettiamo da parte i veleni che ci sono stati da entrambe le parti"

Pietro Piciocchi racconta il suo primo giorno da consigliere comunale di opposizione.

Emozione per l’ingresso in Aula Rossa - "Ho sempre avuto grande rispetto per il significato di quest'aula. Farne parte mi riempie di emozione. Devo dire che appena sono entrato ho provato una bella sensazione e sono veramente contento di avere deciso di rimanere"

Un’opposizione costruttiva - "Che opposizione sarà? Sarà un'opposizione costruttiva, sui temi. La nostra decisione del gruppo Vince Genova di sostenere oggi la candidatura di Claudio Villa come presidente del Consiglio lo dimostra. Abbiamo riflettuto, abbiamo detto: iniziamo con un segnale tangibile di dialogo e di apertura. Non abbiamo pregiudizi, siamo disposti a lavorare con chiunque abbia a cuore il bene di questa città.»

Competenze al servizio del Consiglio - "Io ho il grande privilegio di essere alla guida di un gruppo che porta delle competenze importanti all'interno di questo Consiglio e noi non ci limiteremo a criticare, ma porteremo le nostre proposte".

Un’opposizione itinerante - "La nostra sarà un'opposizione, come ho già detto, itinerante, perché saremo sul territorio. Qui porteremo le istanze dei cittadini genovesi e le proposte che secondo noi vanno nella direzione del bene di questa città".

Temi prioritari per la nuova giunta - "I temi sono tantissimi e ce ne sono alcuni rispetto ai quali ci sono delle scadenze molto precise. Bisogna che la giunta prenda una posizione molto chiara: cosa vogliamo fare della viabilità in Val Bisagno con lo Skymetro? Cosa vogliamo fare sulla chiusura del ciclo dei rifiuti? Qual è l'opzione della giunta sull’impianto? Su questo bisognerà decidere. Cosa vogliamo fare sullo stadio?".

Servizi educativi e bilancio - "Il 31 luglio scade una proposta. Cosa vogliamo fare sui servizi educativi a settembre? Riprendono i servizi: cosa pensa di fare la giunta per garantire la continuità? Questi sono i primi temi che sicuramente ci occuperanno, insieme all’operazione di assestamento di bilancio che, in base alla legge, verrà fatta entro il 31 luglio e che chiaramente, anche nel mio ruolo di ex assessore al Bilancio, seguirò con grandissima attenzione".

Sull’inchiesta in corso - "Questa nuova inchiesta ci ha sconvolto: abbiamo scoperto dalle pagine dei giornali quello che stava accadendo. Ho già commentato: non strumentalizzo. Questa è un'indagine che ha fatto emergere fatti e situazioni che, se confermate, sono gravissime. Non serve sprecare parole. Un conto è l'indagine, un conto è pensare di utilizzarla per fare un processo all'amministrazione di centrodestra, che io credo abbia governato molto bene questa città e abbia messo dei semi di sviluppo importante per la sua crescita futura. Teniamo distinti i due livelli".

Una campagna elettorale rispettosa - "Sul tema della campagna elettorale l'ho già detto: ho condotto una campagna sempre improntata al massimo rispetto di quella che all’epoca era la mia avversaria. L'ho sfidata sui contenuti e non sono mai minimamente trasceso in accuse personali o veleni".

Guardare avanti - "I veleni purtroppo ci sono stati, da entrambe le parti. E io ne ho subiti tanti. Ma non ho mai fatto la vittima. Adesso questo ce lo mettiamo alle spalle. Da oggi iniziamo un nuovo corso e mettiamo al centro non i nostri problemi, ma il bene della città".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.