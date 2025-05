Piciocchi: "La Russa dice che ero il candidato sbagliato? Sono mancati i voti dei partiti"

Pietro Piciocchi riflette sull'esito delle elezioni comunali. "Mi sento ora un po' spaesato. Dopo otto anni di full immersion nel Comune, impegnato a gestire 25 deleghe, devo decidere se rimanere in Consiglio a fare opposizione. In molti me lo stanno chiedendo ma ci devo pensare". Così, al Corriere della Sera, il candidato del centrodestra a sindaco di Genova, sconfitto da Silvia Salis.

L'ex vicesindaco prende atto delle parole del presidente del Senato Ignazio La Russa, da sempre molto vicino alle cose genovesi e liguri, che ha parlato di "candidato sbagliato". "Sono sorpreso - dice Piciocchi - che chi non mi ha mai conosciuto dica che non ero il candidato ideale quando Fratelli d'Italia ha sostenuto con convinzione la mia candidatura fin dall'inizio e la premier Giorgia Meloni ha usato nei miei confronti parole di grande stima. Non serbo rancore a nessuno. Ma ho il rammarico che sarebbero bastati due punti in più dai partiti, FdI in primis, per andare al ballottaggio...".

Quindi, l'analisi personale: "Le ragioni della sconfitta sono principalmente due. La prima risale al 7 maggio dello scorso anno, l'inizio dell'inchiesta che ha coinvolto Toti. Si è frantumato il rapporto tra il corpo elettorale e i cittadini che Toti aveva saputo cementare e che, di riflesso, aveva portato benefici anche a Genova. Quella vicenda ha rianimato un'opposizione che era 'morta'".

Seconda ragione, "un errore di comunicazione. Abbiamo dato grandissimo peso, anche nel messaggio ai cittadini, alle infrastrutture, trascurando implicitamente i servizi e le risposte alle esigenze quotidiane alle persone. Le abbiamo date, ma non ne abbiamo mai fatto un punto di forza".

Un problema di arroganza? "Non ho questo difetto. Sicuramente ci sono persone che hanno avuto contrasti con Bucci. E qualcosa è ricaduto su di me".

