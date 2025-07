Piciocchi: "La giunta Salis dà i numeri, ma a pagare l'aumento delle tasse saranno i genovesi meno abbienti"

Pietro Piciocchi, ex vicesindaco oggi consigliere di opposizione, attacca la giunta Salis sul tema dei numeri e sull'annunciato aumento dell'IMU: "Ho la sensazione - scrive sul suo profilo social - che questa Giunta si stia davvero prendendo gioco dei genovesi: prima Salis dice che mancano 50 milioni, due settimane fa aveva detto al Secolo che ne avevano trovati 19, oggi, a margine di un incontro pubblico, i 19 sono diventati 29: infine, con la manovra sull'IMU annunciata oggi, ci dicono che ne ricaveranno 5 (non sappiamo se dentro o fuori i 29).

Insomma, mi pare stiano dando veramente i numeri, peccato che a pagare saranno i genovesi, tra l'altro non certo le fasce più abbienti (è una giunta di progressisti d'altra parte).

Certamente, come di consueto, daranno tutte le colpe a chi ha governato prima, questa ormai è una costante per loro.

E, come se ciò non bastasse, oggi la Sindaca, in cerca di scuse, dichiara pateticamente che alza le tasse per non tagliare i servizi, "come sta facendo il governo" rimarca: devo dire un commento molto intelligente per chi amministra una Città, visto che dal governo nazionale, in un'ultima analisi, anche le finanze del Comuni dipendono".

