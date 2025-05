Piciocchi incontra i consumatori a TGN Today: "Per abbassare la Tari l'unica strada è il termovalorizzatore"

Nel secondo confronto promosso da TGN Today in vista delle elezioni comunali del 25 e 26 maggio, il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, candidato per il centrodestra, ha risposto alle domande poste dalle associazioni dei consumatori, rappresentate in studio da Emanuele Guastavino. Al centro dell’intervista, il patto sottoscritto con le associazioni e i temi chiave per i cittadini: rifiuti, trasporti, tariffe e innovazione digitale.

Dialogo istituzionale – Piciocchi ha rivendicato una collaborazione storica con il mondo dei consumatori. “Con Guastavino e i suoi colleghi ci conosciamo da anni, abbiamo lavorato insieme su molti temi”, ha detto. Tra gli esempi citati, le rimodulazioni dei servizi durante la pandemia e la gestione degli indennizzi legati al Ponte Morandi e a Sestri Ponente. “Il confronto è sempre stato utile, e se sarò eletto sindaco, garantirò massimo ascolto, come ho fatto fino ad oggi.”

Ciclo dei rifiuti – Sulla questione ambientale e dei costi legati alla TARI, Piciocchi ha indicato una sola strada: “La risposta si chiama termovalorizzatore. Non ci sono alternative.” Ha criticato l’opposizione ideologica al progetto, attribuita in particolare al Movimento 5 Stelle, e ha spiegato che l’attuale modello, basato sul conferimento dei rifiuti fuori regione, è economicamente insostenibile. “AMIU deve entrare nei ricavi della gestione impiantistica, altrimenti i costi aumenteranno con la chiusura della discarica di Scarpino.”

Modello AMIU – Il candidato ha sostenuto l’idea che un impianto di proprietà AMIU possa generare ricavi anche da rifiuti provenienti da altri territori, come avveniva in passato con Scarpino. “È l’unico modo serio per ridurre la TARI. Pensare che basti la differenziata è ingannevole: Genova è una città difficile da servire e con costi strutturalmente alti.”

Inclusione digitale – Piciocchi ha accolto positivamente la proposta di istituire un garante per i diritti digitali, per aiutare cittadini fragili e anziani a non rimanere esclusi. “È una proposta che attuerò certamente. La digitalizzazione è un bene, ma non deve lasciare nessuno indietro.” Ha citato il fascicolo del cittadino come esempio di innovazione efficace, sottolineando la necessità di accompagnare le persone in questo cambiamento.

Supporto attivo – Guastavino ha ricordato che le associazioni hanno 26 sportelli già operativi per il supporto digitale e stanno accedendo a finanziamenti ministeriali per aprirne altri. “Faremo questo percorso mano nella mano con il sindaco,” ha detto.

Trasporto pubblico – Piciocchi ha ribadito che, in caso di elezione, uno dei primi atti sarà la conferma delle misure di gratuità e delle tariffe agevolate. Sul piano strutturale ha dichiarato: “Serve un’unica azienda pubblica regionale del trasporto su gomma. AMT deve essere competitiva per mantenere la gestione in house. Solo così possiamo difendere il modello pubblico.” Sull’eventuale integrazione con il trasporto ferroviario ha preferito un approccio graduale, partendo dall’unificazione dei servizi gomma.

Primi 100 giorni – Interpellato sulle priorità, Piciocchi ha indicato due impegni: la conferma delle misure sul trasporto pubblico gratuito e l’avvio formale del progetto per il termovalorizzatore. “Non sarà visibile nei primi 100 giorni, ma troverete una decisione chiara e definitiva. È tempo di scegliere.”

Infrastrutture e logistica – Ha poi collegato il tema delle infrastrutture al costo della vita: “A Genova i prezzi sono alti anche per colpa della logistica. Manca un collegamento efficiente con il resto del mondo.” Ha citato il progetto dello Skymetro come esempio di quanto una buona mobilità possa cambiare la quotidianità: “Da Molassana a Brignole in 11 minuti anziché in un’ora fa la differenza.”

Determinazione politica – “Non possiamo più permetterci di perdere tempo,” ha concluso Piciocchi. “Se vogliamo viaggiare alla velocità del mondo, dobbiamo accelerare. I benefici ricadranno su tutti i cittadini.”

