Piciocchi, grande sconfitto: "Lasciamo una Genova migliorata. Il mio futuro? Devo pensarci"

Dopo il voto che ha sancito la sconfitta del centrodestra a Genova, al suo Point Pietro Piciocchi fa il bilancio di fine mandato, esprimendo amarezza ma anche gratitudine per l’esperienza vissuta.

“La sconfitta ci amareggia, lascio alle persone più esperte di me le analisi del caso”, ha detto l’ex candidato sindaco, che non ha mancato di rivolgere un augurio alla vincitrice: “Auguro a Silvia Salis di lavorare bene, lavoreremo con lei con lealtà per il bene di Genova.”





Un pensiero sentito va innanzitutto ai suoi cari: “Desidero ringraziare dal profondo del cuore la mia famiglia, mia moglie: mi hanno molto sostenuto. Questa campagna elettorale ha risaltato i legami tra di noi.”





Piciocchi ha poi voluto riconoscere il ruolo dei soggetti politici che lo hanno sostenuto: “Ringrazio i partiti che mi hanno sostenuto.”





Nel ripercorrere i momenti salienti dell’incarico amministrativo, ha sottolineato con orgoglio l’impegno messo in campo: “Non era una campagna facile, il mandato è stato sciolto in anticipo. Lascio questo incarico con orgoglio, sono grato e riconoscente per aver potuto servire la città. Non ho lesinato sforzi.”

"Tutti devono riconoscere che la Genova del 2025 è migliore di quella ereditata nel 2016”, ha aggiunto, ricordando i momenti più difficili: “Tante immagini passano nella mia mente, dal crollo alla ricostruzione del Morandi, alla pandemia. Ho profuso ogni energia.”





Un ringraziamento è stato rivolto anche alla macchina amministrativa: “Ringrazio i dipendenti del Comune e delle partecipate e raccomando loro di essere orgogliosi.”





Infine, uno sguardo al futuro personale, ancora incerto: “Non ho deciso quale sarà il mio futuro, mi prendo qualche giorno per decidere. Questa esperienza mi ha migliorato come persona e come lavoratore.”

