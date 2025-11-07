Pichetto Fratin: “Decreto Energia in Consiglio dei ministri la prossima settimana”
di R.S.
Il governo sta lavorando a un secondo intervento mirato al sistema dei prezzi energetici, da approvare entro la fine dell’anno
Il decreto Energia sarà esaminato la prossima settimana in Consiglio dei ministri. Lo ha annunciato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo all’inaugurazione del nuovo stabilimento di Mole Urbana a Orbassano, alle porte di Torino.
«Il provvedimento sarà diviso in due parti: una dedicata alla rete e una ai prezzi», ha spiegato il ministro. «La prima, quella sulla rete, sarebbe dovuta arrivare in Cdm già questa settimana, ma ero impegnato a Bruxelles per la trattativa sul fondo clima. La porteremo la prossima settimana».
Pichetto ha inoltre anticipato che il governo sta lavorando a un secondo intervento mirato al sistema dei prezzi energetici, da approvare entro la fine dell’anno. Sul tema dei possibili tagli alle tariffe, il ministro ha commentato con cautela: «Prima di usare le forbici, bisogna sapere quali sono».
Il pacchetto di misure, ha concluso Pichetto, rientra nel piano del governo per rafforzare la sicurezza energetica nazionale, modernizzare le infrastrutture e contenere i costi per imprese e famiglie.
