Pichetto Fratin: “Decreto Energia in Consiglio dei ministri la prossima settimana”

Il decreto Energia sarà esaminato la prossima settimana in Consiglio dei ministri. Lo ha annunciato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo all’inaugurazione del nuovo stabilimento di Mole Urbana a Orbassano, alle porte di Torino.

«Il provvedimento sarà diviso in due parti: una dedicata alla rete e una ai prezzi», ha spiegato il ministro. «La prima, quella sulla rete, sarebbe dovuta arrivare in Cdm già questa settimana, ma ero impegnato a Bruxelles per la trattativa sul fondo clima. La porteremo la prossima settimana».

Pichetto ha inoltre anticipato che il governo sta lavorando a un secondo intervento mirato al sistema dei prezzi energetici, da approvare entro la fine dell’anno. Sul tema dei possibili tagli alle tariffe, il ministro ha commentato con cautela: «Prima di usare le forbici, bisogna sapere quali sono».

Il pacchetto di misure, ha concluso Pichetto, rientra nel piano del governo per rafforzare la sicurezza energetica nazionale, modernizzare le infrastrutture e contenere i costi per imprese e famiglie.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.