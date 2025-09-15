Pichetto Fratin: “Caro energia, possibili interventi nella manovra. Puntiamo sulle rinnovabili per abbassare i costi”

Il governo sta valutando misure specifiche contro il caro energia in vista della prossima legge di Bilancio. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine di un evento sull’energia organizzato a Milano dal quotidiano La Verità. “C'è l’intenzione da parte del governo di fare una serie di valutazioni anche sulle modalità di intervento sul caro energia – ha spiegato Pichetto – Alcune di queste riguardano le aste sulle rinnovabili che stiamo portando avanti. Speriamo che i prezzi risultino molto bassi: ciò permetterebbe di riequilibrare il costo finale dell’energia rispetto al gas, che è ancora il principale fattore determinante per le bollette”.

Il ministro ha ricordato che la questione dell’alto costo dell’energia è un problema strutturale per il Paese, acuito dalla forte dipendenza energetica dall’estero e dai meccanismi di prezzatura europei, che legano ancora il costo dell’elettricità a quello del gas. "Siamo condizionati da una situazione di importazione e da prezzi stabiliti con criteri europei – ha aggiunto – ed è per questo che il governo guarda con sempre maggiore attenzione alle rinnovabili: produrre energia pulita a basso costo è l’unico modo per garantire bollette più leggere nel lungo periodo”.

