Pichetto Fratin: “Caro energia, possibili interventi nella manovra. Puntiamo sulle rinnovabili per abbassare i costi”
di R.S.
Il ministro ha ricordato che la questione dell’alto costo dell’energia è un problema strutturale per il Paese, acuito dalla forte dipendenza energetica dall’estero
Il governo sta valutando misure specifiche contro il caro energia in vista della prossima legge di Bilancio. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine di un evento sull’energia organizzato a Milano dal quotidiano La Verità. “C'è l’intenzione da parte del governo di fare una serie di valutazioni anche sulle modalità di intervento sul caro energia – ha spiegato Pichetto – Alcune di queste riguardano le aste sulle rinnovabili che stiamo portando avanti. Speriamo che i prezzi risultino molto bassi: ciò permetterebbe di riequilibrare il costo finale dell’energia rispetto al gas, che è ancora il principale fattore determinante per le bollette”.
Il ministro ha ricordato che la questione dell’alto costo dell’energia è un problema strutturale per il Paese, acuito dalla forte dipendenza energetica dall’estero e dai meccanismi di prezzatura europei, che legano ancora il costo dell’elettricità a quello del gas. "Siamo condizionati da una situazione di importazione e da prezzi stabiliti con criteri europei – ha aggiunto – ed è per questo che il governo guarda con sempre maggiore attenzione alle rinnovabili: produrre energia pulita a basso costo è l’unico modo per garantire bollette più leggere nel lungo periodo”.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:pichetto fratin
Condividi:
Altre notizie