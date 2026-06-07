Piccolo non basta: la nuova sfida ecosostenibile dell’artigianato alimentare è trovare l’equilibrio

Qualità, filiera corta, rapporto diretto con il cliente e attenzione al territorio sono da sempre i punti di forza delle piccole imprese del settore alimentare. Ma oggi queste caratteristiche, sempre più apprezzate dai consumatori, comportano anche costi elevati, limiti produttivi e una gestione complessa che mette alla prova la sostenibilità economica delle attività.

È quanto emerso, scrive Linkiesta, durante un confronto tra imprenditori e professionisti del mondo gastronomico nell’ambito di un hackathon organizzato da Gastronomika. Al centro del dibattito il futuro delle piccole realtà artigianali, chiamate a conciliare crescita e identità senza rinunciare alla qualità che le distingue.

Molte aziende, dai forni alle pasticcerie, dagli agriturismi ai produttori specializzati, si trovano infatti a operare in spazi ridotti e con strutture pensate per una dimensione contenuta. L’aumento della domanda può trasformarsi in un’opportunità, ma anche in un rischio se porta a perdere il carattere artigianale dell’attività.

Un ruolo decisivo è affidato ai fornitori, spesso scelti attraverso rapporti diretti e consolidati nel tempo. La qualità delle materie prime, spiegano gli operatori, non dipende solo dalle certificazioni ma anche dalla conoscenza dei produttori e dalla fiducia costruita lungo la filiera.

Tra i temi affrontati anche quello del capitale umano. Nelle piccole imprese la sostenibilità passa attraverso l’organizzazione del lavoro e il benessere dei collaboratori, chiamati a condividere non soltanto spazi e mansioni, ma anche una visione comune del progetto imprenditoriale.

Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto della logica del "tutto e subito". Sempre più panifici e laboratori artigianali puntano infatti sulla prenotazione dei prodotti per evitare sprechi, ridurre le eccedenze e garantire ritmi di lavoro sostenibili. Una scelta che richiede però consumatori più consapevoli e disposti ad attendere i tempi della produzione artigianale.

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