Picchiato fino a svenire in corso Italia, grave 28enne
di F.S.
Notte di violenza in corso Italia, a Genova, dove un ragazzo di 28 anni è stato picchiato fino a svenire nei pressi di lungomare Lombardo.
Il fatto è avvenuto alle 5 del mattino, tra sabato 20 e domenica 21 settembre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 con l'ambulanza della Croce Bianca: il ragazzo è stato ritrovato privo di sensi e in gravi condizioni, per questo è stato intubato e trasportato d'urgenza all'ospedale San Martino
Al momento rimane indefinita l'identità dell'aggressore o degli aggressori: viste le condizioni del 28enne, di origine sudamericana, non è escluso che possa essere stato aggredito da più persone.
