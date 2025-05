Piazza della Vittoria gremita per la chiusura della campagna di Silvia Salis: "O vinciamo o perde Genova"

"O vinciamo o perde Genova": è questo il messaggio lanciato da Silvia Salis in una Piazza della Vittoria che registra il tutto esaurito per la chiusura della campagna elettorale della candidata del centrosinistra. All'appuntamento delle 19 hanno risposto presente centinaia di curiosi, simpatizzanti ed elettori con bandiere di tutti i partiti del campo larghissimo: Alleanza Verdi e Sinistra, Azione, Italia Viva, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. "È stata una campagna elettorale veramente emozionante, sono stati più di cento giorni di contatto con tutta la città - ha dichiarato la candidata prima di salire sul palco -. È stato un onore ascoltare le storie, i temi, le richieste delle genovesi e dei genovesi. Un’esperienza che ricorderò per tutta la vita". Il messaggio per gli indecisi è quello di "andare sempre a votare, scegliere, anche scheda bianca", quello che vuole trasmettere sul palco ai suoi sostenitori invece è "voglia di fare, di speranza, di futuro, di rinascita, di impegno, correttezza e trasparenza".

"Tantissimi momenti emozionanti - racconta Salis -. Qualche giorno fa sono stata al Cep. Ho guardato i volti delle tante persone, giustamente in quel quartiere non partecipavano più agli eventi politici. Gli ho detto ‘sono decenni che le persone vengono a promettervi delle cose, io mi vergogno di promettervi qualsiasi cosa. Vi prometto che farò in modo che vi accorgerete che è cambiata l’amministrazione e spero di fare in modo che voi possiate tornare a votare tra 5 anni'".

Bucci - Dal palco Silvia Salis lancia frecciate non all'avversario Pietro Piciocchi ma all'ex sindaco Maarco Bucci, ora presidente di Regione che è stato parte integrante della campagna elettorale. "La sindaca non è la Doge di questa città" e ancora "basta con le opere calate dall'alto", per arrivare alla cancellazione della "riforma di Bucci sui municipi".

