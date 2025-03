Piacenza accelera sulla mobilità sostenibile: parte il progetto "Bike to Work 2024-2026"

Il Comune di Piacenza promuove la mobilità sostenibile incentivando l'uso della bicicletta per gli spostamenti quotidiani casa-lavoro. È stato ufficialmente lanciato il progetto "Bike to Work 2024-2026", frutto di una collaborazione tra l'Amministrazione comunale, la Regione Emilia-Romagna e Wecity, una piattaforma per la mobilità green. Questo progetto, che gode di un cofinanziamento da parte del Comune e della Regione, offre un incentivo economico di 0,20 euro per ogni chilometro percorso in bicicletta, monopattino elettrico o e-bike. L'incentivo si applica agli spostamenti casa-lavoro di almeno 2 km (andata e ritorno), con un massimo di 50 euro al mese.

L’obiettivo principale è ridurre l’inquinamento atmosferico e il traffico urbano, promuovendo al contempo uno stile di vita più sano. Come ha spiegato l’assessore alla Mobilità Sostenibile Adriana Fantini, l'iniziativa intende rendere Piacenza una città più bike-friendly, offrendo ai cittadini un motivo in più per scegliere mezzi di trasporto ecologici. Inoltre, per la prima volta, anche i dipendenti comunali potranno aderire al programma.

Grazie alla tecnologia di Wecity, l'intero processo sarà monitorato tramite un’app che traccia i percorsi e garantisce trasparenza nell’erogazione degli incentivi. Paolo Ferri, CEO di Wecity, ha sottolineato l’importanza della tecnologia per semplificare l’adozione di comportamenti più sostenibili da parte dei lavoratori.

Le adesioni sono aperte, e le aziende ed enti pubblici interessati possono già presentare la loro domanda per far partecipare i dipendenti al programma. Il contributo sarà corrisposto trimestralmente, previa verifica del chilometraggio, tramite bonifico bancario.

Per maggiori dettagli e per iscriversi, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Piacenza alla sezione dedicata al progetto.

