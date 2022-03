Peste Suina, scoperto un caso a Busalla. E' il 67° cinghiale ucciso dal virus

di Redazione

Si tratta della prima carcassa infetta rinvenuta nella cittadina. Il bilancio parla di 38 casi in Piemonte e 29 in Liguria

Dopo due giorni consecutivi senza casi, è stata accertata una nuova positività alla Peste suina africana, la 67/a da fine dicembre, quando è stato trovato il, primo cinghiale ucciso dal virus, a Ovada (Alessandria).

L'animale infetto era a Busalla (Genova), si tratta del primo caso nel territorio di questo comune.

Finora l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria Valle d'Aosta, che a sede a Torino, ha accertato 29 casi positivi in Liguria, 38 Piemonte. I cinghiali affetti dalla Peste suina africana sono stati trovati tutti all'interno dell'area infetta che comprende 78 comuni piemontesi, in provincia di Alessandria, e 36 in Liguria.