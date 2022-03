Peste Suina, domani in Senato la Commissione per deliberare la nuova legge speciale

di Matteo Angeli

Con questa legge verranno sbloccati 10 milioni di euro destinati alle reti di recinzione, telecamere e per i ristori ai titolari di aziende agricole e allevatori

Domani a Roma è convocata in Senato la Commissione congiunta Sanità e Agricoltura per deliberare la "legge speciale sulla peste suina" che dovrà servire per dare pieni poteri al Commissarrio e per sbloccare fondi.

Se non ci sarà opera di ostruzionismo da parte di qualche movimento contrario all'abbattimento degli animali (M5S e Leu), mercoledì o al massimo giovedì passerà alla Camera.

A quel punto entro il 17/18 aprile l'iter sarà terminato e quindi arriverà il via libera alla legge speciale. che servirà a sbloccare 10 milioni di euro destinati alle reti di recinzione, telecamere e a tutte quelle attività ritenute necessarie per combattere il dilagare del virus.

Una parte di questi soldi andranno ai titolari di aziende agricole e allevatori. Brutte notizie per tutto il comparto del turismo e dell'outdoor per cui per ora non è previsto alcun ristoro.

C'è attesa poi per la redifinizione della zona rossa all'interno della quale, nei pressi dei punti dove sono state rivenute carcasse di cinghiali affetti da peste suina, resterà il divieto di fare attività. Aperture invece nelle zone fuori dall'area di circa 6-7 chilometri.Per buona pace delle attività legate al turismo.