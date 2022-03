Peste suina, un altro caso in Piemonte

di Redazione

E' il settantaquattresimo caso dall'inizio dell'infezione. La carcassa è stata rinvenuta nel comune di Lerma, dove si erano già riscontrati altri quattro casi

Un nuovo caso di Peste suina africana in Piemonte. Lo ha accertato l'Istituto Zooprofilattico sperimentale Piemonte Liguria Valle d'Aosta sui resti di un cinghiale trovato morto a Lerma (Alessandria), comune al quinto caso di positività nel suo territorio.

I casi positivi nell'area infetta da fine dicembre diventano così 74, di cui 42 in Piemonte e 32 in Liguria.

La mappa della "zona di protezione II" indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 27 marzo 2022.

Da oggi l'Istituto Zooprofilattico pubblica sul web una nuova mappa che riporta in rosso i confini della 'zona di Protezione II' e in nero i confini amministrativi dei Comuni in cui sono stati segnalati i casi positivi.