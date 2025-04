"La Città Svelata: Reloaded", progetto di formazione contro il rischio di emarginazione

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Cresce e si consolida il progetto "La Città Svelata", che punta a favorire l’inserimento socio-lavorativo sul territorio di La Spezia di soggetti a rischio emarginazione sociale attraverso la valorizzazione della rete pubblico-privato in tema di inclusione. "La Città Svelata: Reloaded" vuole proseguire ed arricchire l’esperienza del primo progetto sviluppato dal 2021 al 2023.

Il progetto - "Il progetto prevede la presa in carico di oltre 130 persone ad alto rischio di emarginazione attraverso corsi di formazione, tirocini e percorsi di inclusione socio-lavorativa - dichiara Simona Ferro, assessore alla Formazione e Politiche del lavoro - principalmente nei settori della logistica, della cantieristica navale, della ristorazione, della manutenzione del verde e dell’hotellerie. Un insieme di enti di formazione, di centri per l'impiego, di istituzioni e di realtà che si vogliono impegnare affinché venga creata una città, una città che voglia includere chiunque."

I destinatari - L'assessore Ferro spiega come queste possibilità vengano date a persone con fragilità da un punto di vista non solo fisico, ma anche a persone che soffrono di menomazioni a livello mentale o psicologico.

"Parliamo anche banalmente di chi magari ha avuto una vita sfortunata perché ha commesso degli errori, ad esempio i detenuti, che devono avere poi una nuova vita dopo che è terminata la detenzione."

"Un progetto che legge i segni dei tempi - dice Don Luca Palei, Direttore della Caritas diocesana di La Spezia - legge la realtà che viviamo evidentemente e, come Caritas, abbiamo la possibilità di essere antenne sociali sul territorio per saper captare quelli che sono i bisogni e le situazioni di grossa difficoltà, quindi questo progetto nasce proprio come risposta a una lettura molto oggettiva della realtà.

I frutti sono stati veramente buoni - aggiunge Don Palei - frutti positivi, che hanno avuto come riverbero il poter cambiare la vita a tante persone, cioè poter dire che la risposta di vita non è rinunciare a esserci ma provare a esserci in modo nuovo, questo progetto tenta di fare questo."

Gli obiettivi - Si è espresso anche Paolo Clemente, Coordinatore tecnico di Isforcoop: "È un progetto dove è fondamentale la messa a regime di una serie di strumenti che lavorano insieme, quindi dallo strumento del tirocinio, della borsa lavoro, fino alla possibilità di avere dei percorsi formativi brevi che possano qualificare maggiormente le persone e dare maggiore possibilità di inserimento in aziende territoriali."

Una prima parte di azioni formative è indirizzata a profili della cantieristica e della logistica, tra i più ricercati sul territorio, con un corso, curato dal Cisita, per "Addetto all’utilizzo di vetroresina nel settore nautico", e uno per "Operatore logistico", curato dalla Scuola Nazionale Trasporti e Logistica. Un’altra parte di formazioni, gestite da Isforcoop Ets e Ente Forma, sarà rivolta alla creazione di figure destinate al settore turistico e dei servizi, con corsi di ristorazione, hotellerie e manutenzione del verde. In programma anche corsi di italiano di rinforzo per stranieri curati dal partner pubblico CPIA (Centro provinciale istruzione adulti) La Spezia.

