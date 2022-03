Masone, la protesta dei sindaci e del popolo dell'outdoor. "Queste limitazioni per la peste suina ci uccidono"

di Redazione

Durante ilo passaggio della Milano-Sanremo comitati, associazioni, sindaci e operatori turistici hanno voluto lanciare il loro forte messaggio di protesta

In centinaia si sono dati appuntamento a Masone, nei pressi dell'autostrada, lungo il percorso della corsa ciclistica Milano-Sanremo per far sentire la loro voce. Comitati, associazioni, sindaci e operatori turistici hanno voluto lanciare il loro forte messaggio di protesta contro divieti e provvedimenti che stanno soffocando l’economia dell’entroterra ligure.

"Sono trascorsi ormai più di 2 mesi – fanno sapere – dall’adozione dei primi provvedimenti nazionali non è ancora arrivata un’adeguata risposta da parte del governo centrale rispetto ad una situazione sanitaria che non può essere affrontata con mezzi e risorse ordinarie e a discapito dei territori in cui è stata riscontrata. Con questa iniziativa di protesta ci auguriamo che a livello nazionale venga compresa l’esigenza di riempire di contenuti il decreto legge in fase di conversione e i provvedimenti di nomina del Commissario straordinario all’emergenza con adeguate risorse economiche e la possibilità di derogare alle normative vigenti che consentono di affrontare efficacemente la situazione in direzione del depopolamento dei cinghiali e dell’eradicazione della malattia”.