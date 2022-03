Peste Suina, in arrivo 10 milioni di euro. Ma per ora nessun ristoro per le attività legate al turismo

di Matteo Angeli

Martedì prossimo a Roma è convocata la Commissione congiunta Sanità e Agricoltura. I soldi sono destinati alle reti di recinzione, telecamere e altro. Una parte alle aziende agricole

Peste suina. Novità in vista. Martedì prossimo a Roma è convocata la Commissione congiunta Sanita e Agricoltura per deliberare la "legge speciale sulla peste suina" che dovrà servire per dare pieni poteri al Commissarrio e per sbloccare fondi.

Se non ci sarà opera di ostruzionismo da parte di qualche movimento contrario all'abbattimento degli animali (M5S e Leu), il giorno dopo o al massimo giovedì passerà alla Camera.

Entro il 17/18 aprile l'iter sarà terminato e quindi arriverà il via libera alla legge speciale. Con questa legge verranno sbloccati 10 milioni di euro destinati alle reti di recinzione, telecamere e a tutte quelle attività ritenute necessarie per combattere il dilagare del virus.

Una parte di questi soldi andranno ai titolari di aziende agricole e allevatori.Per ora niente da fare per tutto il comparto del turismo e dell'outdoor.