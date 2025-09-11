Pestaggio a Sanremo, il sindaco Mager a Telenord: "Polizia locale non basta, serve intervento dello Stato"

Ha fatto notizia in tutta Italia l'episodio di aggresione fisica ai danni di un ragazzo disabile a Sanremo, nella notte tra il 7 e l'8 settembre, compiuta da tre ragazzi tra i 18 e i 21 anni.

"Un episodio che ha turbato la comunità di Sanremo - dichiara a Telenord il sindaco di Sanremo Alessandro Mager - e che si colloca nell'ambito di una serie di altri eventi, tutti avvenuti di notte. Abbiamo più volte richiesto un potenziamento delle forze dell'ordine. Solo così può essere svolta azione di deterrenza."

"Misure? Ho già chiesto un tavolo di sicurezza in Prefettura, già ieri sera è stata compiuta un'attività definita 'Alto Impatto', durante la quale sono stati identificati soggetti irregolari in Italia. Il Prefetto mi ha spiegato che alcuni hanno dei precedenti penali, auspico al più presto che si arrivi alla loro espulsione dal territorio"

"La nostra polizia locale si da molto da fare per garantire la sicurezza, ma spesso non basta. Per questo già da tempo abbiamo chiesto che Sanremo venga pattugliata anche dai reparti Prevenzione anti-crimine. Ci è stato promesso che sarà così, noi ce lo auguriamo perché questi episodi non costruiscono un bel biglietto da visita per la città" - conclude il sindaco

