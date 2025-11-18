Attualità

Pericolo frane in Liguria: la fragilità del territorio

di Simone Galdi

Gemacht.it

Pericolo frane in Liguria: la fragilità del territorio: ne parlano a Telenord Alessandra Fantini, consigliere segretario Ordine dei Geologi della Liguria, e Andrea Vigo, consigliere Ordine dei Geologi della Liguria

