Per la serie A c’è anche lo Spezia, Pisa battuto 3-2 

Un successo prezioso per lo Spezia, che al Picco supera il Pisa con un 3-2 in rimonta. Dopo l’autorete di Wisniewski e il raddoppio di Meister, gli aquilotti ribaltano il punteggio con le reti di Salvatore Esposito, Pio Esposito e lo stesso Wisniewski, riscattandosi nel finale. Una vittoria che avvicina i liguri ai nerazzurri in classifica, lasciando la Cremonese a distanza di sicurezza.

Formazioni e scelte tattiche - Luca D’Angelo conferma Mateju nel quintetto di centrocampo con Vignali, Salvatore Esposito, Bandinelli e Reca. Davanti a Chichizola, difesa a tre con Wisniewski, Bertola e Hristov. In attacco Lapadula affianca Pio Esposito, preferito a Colak.

Primo tempo - La gara si accende subito con un colpo di testa di Pio Esposito su punizione al 4’, ma la conclusione termina sul fondo. Il Pisa risponde con Lind al 9’, che calcia male sprecando un’occasione. Gli ospiti insistono con Tramoni, murato dalla difesa spezzina. Al 19’ Vignali prova dal limite, ma il tiro finisce alto. Pio Esposito sfiora il vantaggio al 24’, colpendo di testa senza trovare lo specchio. Lo Spezia costruisce ma non concretizza: al 32’ Vignali ci prova al volo, la palla finisce a Reca che calcia sopra la traversa. Al 38’ il Pisa passa in vantaggio con un’autorete di Wisniewski su tiro di Lind. Nel recupero, al 45’, lo Spezia trova il pari con una punizione perfetta di Salvatore Esposito: è il suo sesto gol stagionale.

Ripresa e rimonta - Dopo appena due minuti, il Pisa torna avanti con Meister, che approfitta di una disattenzione difensiva per l’1-2. Tramoni sfiora il tris, ma Chichizola blocca. D’Angelo corre ai ripari inserendo Elia per Bertola, con Mateju che scala in difesa. Al 13’ lo Spezia pareggia con Pio Esposito, bravo a finalizzare un assist di testa di Reca: quattordicesima rete per l’attaccante campano. La partita cambia volto e gli aquilotti spingono: al 18’ Mateju sbaglia un intervento e concede un’occasione a Lind, che però spreca. Al 20’ lo Spezia completa la rimonta con Wisniewski, che insacca dopo una respinta della difesa avversaria.

Finale e gestione - D’Angelo sostituisce Salvatore Esposito, uscito per infortunio, e Lapadula inserendo Nagy e Di Serio. Il Pisa cerca il pari con Lind, ma il suo colpo di testa è impreciso. Nei minuti finali, lo Spezia inserisce Aurelio e Kouda per dare freschezza. L’ultima chance è ancora per Lind, che al 94’ spreca il 3-3. Poco dopo, il triplice fischio sancisce il successo degli aquilotti, che festeggiano la seconda vittoria stagionale in casa contro un’avversaria toscana. Ora, appuntamento sabato 14 marzo per la trasferta a Cesena.

