Pennelli, fili colorati e creatività: a Telenord gli anziani di Struppa che riscoprono il piacere di stare insieme
di Carlotta Nicoletti
Un laboratorio creativo che unisce arte e amicizia, riscoprendo il valore del tempo trascorso insieme
Pennelli, fili colorati e tanta voglia di condividere momenti di socialità: a Struppa un gruppo di anziani partecipa a un laboratorio creativo che unisce arte e amicizia, riscoprendo il valore del tempo trascorso insieme.
Un’iniziativa che dimostra come la creatività possa essere uno strumento di benessere e inclusione. In studio a Telenord Claudio Regazzoni, vicepresidente nazionale dell’associazione FederCentri, per raccontare il progetto e il suo significato per la comunità.
