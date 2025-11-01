Attualità

Pennelli, fili colorati e creatività: a Telenord gli anziani di Struppa che riscoprono il piacere di stare insieme

di Carlotta Nicoletti

Un laboratorio creativo che unisce arte e amicizia, riscoprendo il valore del tempo trascorso insieme

Cavalleria Rusticana

Pennelli, fili colorati e tanta voglia di condividere momenti di socialità: a Struppa un gruppo di anziani partecipa a un laboratorio creativo che unisce arte e amicizia, riscoprendo il valore del tempo trascorso insieme.

Un’iniziativa che dimostra come la creatività possa essere uno strumento di benessere e inclusione. In studio a Telenord Claudio Regazzoni, vicepresidente nazionale dell’associazione FederCentri, per raccontare il progetto e il suo significato per la comunità.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: