Pedro Alves alla guida di SITA Borders: nuova leadership per la gestione digitale delle frontiere

SITA, uno dei principali fornitori mondiali di tecnologie per il trasporto aereo, ha annunciato la nomina di Pedro Alves come nuovo Senior Vice President della divisione Borders. Un incarico strategico che arriva in un momento cruciale, in cui i governi di tutto il mondo sono chiamati a rafforzare la sicurezza dei confini, garantendo al contempo esperienze di viaggio sempre più rapide e integrate.

Alves succede a Jeremy Springall, figura chiave nella crescita di SITA Borders e protagonista, nel 2024, del più grande contratto commerciale nella storia dell’azienda. Durante quasi un decennio di attività, Springall ha trasformato SITA in un partner tecnologico per oltre 70 governi, aiutandoli a coniugare sicurezza, privacy e libertà di movimento.

Il passaggio di consegne avviene in un momento di forte evoluzione. L’aumento della mobilità globale, le minacce ibride alla sicurezza e la diffusione dell’identità digitale stanno ridisegnando il concetto stesso di frontiera. Per questo, l’esperienza internazionale di Alves — maturata in aziende come CGI, Vision-Box e IDEMIA — viene vista come un importante valore aggiunto.

“Pedro prende le redini in un’epoca di grandi trasformazioni,” ha dichiarato David Lavorel, CEO di SITA. “I governi stanno cercando tecnologie intelligenti per affrontare sfide complesse e SITA, con Pedro alla guida, è pronta a rispondere con soluzioni sempre più evolute. La sua visione e competenza saranno fondamentali per portare l’innovazione al livello successivo.”

Entrato in SITA all’inizio del 2024 per guidare lo sviluppo del business globale, Pedro Alves ha già collaborato con diversi governi nell’implementazione di soluzioni digitali di frontiera sicure e scalabili. “Sono onorato di proseguire il lavoro iniziato da Jeremy,” ha dichiarato Alves. “Le frontiere devono diventare sempre più intelligenti, fluide e dinamiche. La tecnologia può e deve aiutare i governi ad adattarsi a una realtà in costante mutamento.”

