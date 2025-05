Passante Alta Velocità di Firenze, visita dei vertici FS e istituzioni toscane ai cantieri

Vedere da vicino lo stato di avanzamento dei lavori di uno dei cantieri strategici per lo sviluppo della mobilità in Italia e fare il punto sulle sinergie istituzionali in campo. Per questo ieri è stata una giornata di ricognizione tecnica ai cantieri del passante AV di Firenze. Per la prima volta, infatti, la Regione Toscana, il Comune di Firenze e i vertici del Gruppo FS e delle imprese esecutrici i cantieri aperti in città: quello in via Campo d’Arrigo, da dove sono partite le frese Iris e Marika, e quello in via Circondaria, dove insiste lo scavo del camerone della nuova stazione Belfiore.

A guidare la delegazione di Ferrovie dello Stato, l’amministratore delegato Stefano Antonio Donnarumma accompagnato da Aldo Isi, amministratore delegato RFI, Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato di Trenitalia, Dario Lo Bosco, amministratore delegato di Italferr, e Paolo Pizzarotti, presidente dell’impresa realizzatrice. Per le istituzioni toscane erano presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, insieme all’assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli e la sindaca di Firenze Sara Funaro.

«Il passante di Firenze – ha sottolineato Stefano Antonio Donnarumma, ad e dg del Gruppo FS – è un ulteriore tassello del sistema dell’alta velocità in Italia, opera fondamentale che contribuirà ad accorciare ulteriormente le distanze fra il Nord e il Sud del Paese. La futura stazione garantirà una gestione ottimale della circolazione e un potenziale incremento del numero di treni. Inoltre, grazie alla separazione dei flussi di traffico, sarà possibile anche migliorare la puntualità dei treni regionali, Intercity e Alta Velocità».

La fresa Iris, partita a novembre 2023, ha scavato 1,8 km e attualmente si trova in “stazionamento sicuro” sotto la Fortezza da Basso; la fresa Marika, partita a novembre 2024, ha scavato oltre 1 km e si trova attualmente in corrispondenza di Piazza della Libertà.

Per quanto riguarda la Stazione Belfiore, ad oggi sono stati realizzati tutti i diaframmi del camerone, completato il solaio ed eseguito lo scavo di 15 metri dei 25 previsti in totale.Sono attualmente in corso la casseratura, l’armatura e i getti delle strutture che costituiscono il solaio intermedio, il cosiddetto mezzanino.

