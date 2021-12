Genova, parte la campagna "Regala la Liguria": le esperienze liguri sotto l'albero

di Alessandro Bacci

Il vice presidente Piana: "Le idee non mancano quando si ha a disposizione tutta la bellezza e l'unicità della Liguria"

Parte oggi 'Regala la Liguria', la campagna per regalare o regalarsi una vacanza originale in regione, con la proposta di particolari esperienze nei settori 'Food', 'Active' e 'Discover'. Le offerte si troveranno sul sito di Experience Liguria (www.experienceliguria.it) , andranno dalla degustazione di vini tipici in cantina al corso di ceramica per adulti e bambini, dall'aperitivo in barca al tour in E-bike sul Monte di Portofino, da una masterclass sul pesto genovese con lo chef, alla scoperta di Genova sulle tracce di De André. Non mancheranno regali particolarmente curiosi come il corso per sirena, l'adozione di un filare di vigneto o un aperitivo in E-bike al tramonto.

"Le idee non mancano quando si ha a disposizione tutta la bellezza e l'unicità della Liguria - afferma in una nota il vice presidente della Regione con delega al marketing territoriale Alessandro Piana -. Così proprio oggi partiamo con un'iniziativa fatta apposta per esaltare il nostro patrimonio incredibilmente ricco di proposte tarate sul turismo esperienziale, che è oggi il vero motore dell'incoming. Abbiamo deciso di trasformare la possibilità di godere dei nostri sapori, dei borghi, del mare fantastico d'inverno, partecipare a tante attività outdoor anche d'inverno, in un regalo da fare a chi si ama o anche a stessi. Accanto all'originalità del progetto di marketing territoriale mi piace anche rilevare un secondo aspetto: la collaborazione, necessaria ma non scontata, che è arrivata dai nostri imprenditori. In tanti hanno raccolto l'invito a preparare un 'pacchetto regalo'. È il segno - conclude - che il mio obiettivo di fare squadra tra Regione, Agenzia e operatori, sta iniziando a dare i suoi frutti".