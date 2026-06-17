Parte da Genova la nuova impresa di Mirabile e Caselli, 5.000 km di sport e solidarietà

GENOVA - “Un viaggio di mille miglia inizia con un passo”, dice l’antico adagio. E così gli oltre 5.000 chilometri che Gian Filippo Mirabile e Fabrizio Caselli intraprenderanno nel corso dei prossimi giorni sono iniziati proprio questa mattina da piazza De Ferrari, cuore di Genova, per un viaggio che li porterà verso Francia, Spagna e Portogallo. Un viaggio unico e particolare, per due atleti paralimpici che non conoscono la parola “sosta”.

Mirabile e Caselli sono amici nella vita e compagni di avventure tra canottaggio, handbike e bob. Fabrizio Caselli, atleta paralimpico in sedia a rotelle a seguito di un’embolia subacquea, pratica sport paralimpico a tutto tondo. Dopo aver partecipato alla maratona di Firenze e di Roma, nel 2014 vince il Giro d’Italia. Nel 2011 si avvicina anche al canottaggio paralimpico, vincendo ben 11 titoli italiani, qualificandosi anche alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro del 2016. Negli ultimi anni Caselli si è avvicinato maggiormente agli sport su gomma, e l’impresa al fianco di Gian Filippo Mirabile è solo una tappa di un lungo percorso di sport.

Mirabile, dal canto suo, rappresenta lo sport paralimpico nel suo assoluto di volontà. Primo atleta italiano a vincere 3 campionati italiani in 3 diverse discipline (Atletica Leggera, Triathlon e Canottaggio), Mirabile ha fatto registrare numeri e risultati impressionanti. Solo nelle ultime settimane, si è classificato al secondo posto nella cronometro paraciclismo cat. MC3 sul circuito nazionale “Acquanegra sul Chiese”, in provincia di Mantova, mentre a maggio ha segnato un nuovo record del mondo nella PR2 55-59 Half-Marathon di Indoor Rowing. Il viaggio di Mirabile e Caselli prevede tappe giornaliere da circa 200 chilometri, e punta da Genova verso Gibilterra, per poi risalire lungo tutto il Portogallo, affrontare la Spagna del Nord, e scendere dai Pirenei nuovamente verso il Mediterraneo, e quindi verso Genova. Insieme hanno già affrontato nel 2025 il Giro dell’Austria, e questa mattina sono partiti per un’impresa solidale estrema, visto che ogni pedalata sarà dedicata alla Fondazione Gigi Ghirotti di Genova, realtà che ogni giorno offre cura, dignità e supporto a chi affronta la malattia, garantendo una presenza costante e umana, grazie alla partnership con Stelle nello Sport.





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