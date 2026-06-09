Parco delle Dune di Pra': riapertura parziale entro 10 giorni, dopo i collaudi idrici ed elettrici

A un anno dall'inaugurazione, il Parco delle Dune della Fascia di Rispetto di Pra', nel ponente di Genova, resta chiuso al pubblico dopo che il 3 aprile l'accesso è stato interdetto a causa della caduta di alcuni alberi e delle conseguenti criticità legate alla sicurezza.

L'assessore comunale al Demanio, Davide Patrone, intervenendo in Consiglio comunale, ha annunciato l'obiettivo di riaprire entro dieci giorni almeno la parte dell'area già collaudata. Parallelamente prosegue il confronto con l'Autorità di Sistema Portuale per definire la gestione complessiva del parco.

La questione è stata sollevata dai consiglieri di maggioranza Filippo Bruzzone (Lista Salis), Claudio Chiarotti (Pd) e Marco Mesmaeker (M5S), che hanno chiesto chiarimenti sul futuro dell'area. Bruzzone ha sottolineato la necessità di fornire informazioni certe ai cittadini dopo un'inaugurazione seguita da numerose criticità. Chiarotti ha invece evidenziato come un'opera costata 14 milioni di euro abbia mostrato evidenti carenze nella fase di realizzazione. Mesmaeker ha ricordato che il parco rappresenta una compensazione per i residenti di un quartiere fortemente condizionato dalla presenza del porto, sottolineando come i collaudi avrebbero dovuto essere completati prima dell'apertura ufficiale.

Patrone ha confermato l'esistenza di problematiche sia tecniche sia amministrative. Secondo l'assessore, il parco era stato presentato come pienamente fruibile senza che fosse stato completato il percorso necessario a garantirne una gestione stabile e organizzata. Inoltre risultavano ancora mancanti i collaudi degli impianti idrici ed elettrici.

Durante un incontro svoltosi il mese scorso tra Comune, Municipio e Autorità Portuale sono stati definiti i rispettivi compiti. Al Comune spetteranno la chiusura dell'area nelle ore notturne, l'installazione della segnaletica e la manutenzione del verde, già avviata con il supporto di Aster. L'Autorità Portuale dovrà invece completare i collaudi mancanti e realizzare le delimitazioni tra il parco e le aree operative del porto.

L'obiettivo condiviso è quello di consentire la riapertura dell'area nel più breve tempo possibile e, nel medio periodo, definire un modello di gestione chiaro e duraturo per il Parco delle Dune.

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