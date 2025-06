Parco Beigua, vicepresidente Piana: “Via a collaborazione tra enti per infrastruttura strategica per entroterra e turismo”

Si apre un nuovo capitolo per la strada del Parco del Beigua, arteria essenziale per l’accesso a una delle aree naturali più rilevanti della Liguria. Nel corso di un tavolo tecnico-strategico promosso dal consigliere regionale Alessandro Bozzano e coordinato dal vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, delegato ai Parchi, è arrivata una prima disponibilità concreta da parte della Provincia di Savona a farsi carico della futura acquisizione dell’infrastruttura.

Un passaggio fondamentale, spiegano i promotori, per avviare gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della strada, oggi in condizioni critiche. "È un'infrastruttura cruciale per il territorio, sia dal punto di vista ambientale che economico", ha dichiarato il vicepresidente Piana. "Servono impegno e visione comune tra istituzioni, perché la fruizione del Parco e la vitalità delle attività locali dipendono anche da questo collegamento".

Piana ha inoltre ringraziato tutti i soggetti coinvolti, dal presidente della Provincia Pierangelo Olivieri ai sindaci locali, fino al presidente del Parco Daniele Buschiazzo, per la partecipazione attiva e la volontà condivisa di trovare una soluzione. "Se non si interverrà in tempi brevi – ha aggiunto – il deterioramento della strada comprometterà sempre di più l’accessibilità dell’area".

Il prossimo passo sarà la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra gli enti coinvolti, che costituirà la base formale per far partire il progetto di riqualificazione dell’infrastruttura. Un intervento ritenuto strategico per rilanciare l’intero comprensorio del Beigua, sia in termini turistici sia per il sostegno all'economia dell’entroterra.

